В тарелку не класть: самые опасные продукты из Китая

Надписи made in china нет разве только на валенках и банке с бабушкиными солеными огурцами. Большая же часть представленной в магазинах продукции производится в Поднебесной. Китайские умельцы могут сделать или скопировать все что душа пожелает. И все это в кратчайшие сроки, по самой низкой цене. Правда, за экономию все-таки приходится платить, и в случае с продовольственными товарами — ценой собственного здоровья.

— Рыба —

На мировой рынок Китай поставляет тонны рыбы. Основная ее доля приходится на треску и тилапиию. Качество воды в резервуарах для выращивания, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Тилапию так вообще разводят прямо в сточных водах. Рыба питается чем придется, влючая всяческие отбросы, а для более ускоренного роста производители не брезгуют использовать гормоны — а то ведь на всех не хватит.

— Яблочный сок —

На борьбу с вредителям китайские фермеры не жалеют никаких пестицидов. В ход идут даже те, что были давно запрещены местным правительством. На этикетке с тем же яблочным соком производители указывают только содержание витаминов и искусственных добавок. На самом же деле напиток на все 200% насыщен пестицидами.

— Обработанные грибы —

Грибы относят к продуктам с повышенными рисками пищевого отравления. С китайскими грибами этот риск возрастает в геометрической прогрессии. В каких условиях выращиваются грибы из Китая — тайна похлеще испытаний секретного оружия. Но учитывая их подход к разведению рыбы и выращиванию яблок, дегустация грибов «made in сhina» явно не сулит ничего хорошего.

— Чеснок —

Одно только сочетание «китайский чеснок» сильно подорвало бы здоровье самого графа Дракулы. Чего уж говорить о простых смертных. Последние исследования показали, что чеснок из Поднебесной под завязку заряжен вредными химическими веществами. Не очень приятное послевкусие — наименьший побочный эффект из всех возможных.

— Курица —

Новость о том, что Китай переживает или готовится к очередной эпидемии птичьего гриппа, буквально не сходит со страниц таблоидов. Формально эксперты сочли китайских цыплят безопасными, только вот покупатель верит в это с большим трудом и предпочитает продукцию отечественных производителей.

— Рис —

Живописные рисовые террасы, спускающиеся вниз по склонам, по-видимому, больше выполняют функцию красочного фона для многочисленных туристов. Иначе чем тогда объяснить тот факт, рис из Китая, по большей части, вовсе не рис, а картофельный крахмал, к которому добавляют синтетическую смолу для создания нужной формы. Стоит ли говорить, что регулярное употребление искусственного риса будет иметь серьезные последствия для вашего здоровья.

— Черный перец —

Качество приправ сложно проверить, что играет на руку китайским производителям приправ и специй. В баночки с приправами они не гнушаются добавлять мел или вовсе выдавать за, к примеру, черный перец грязь.

— Техническая соль —

Во всем цивилизованном мире этой солью посыпают зимой дороги и используют для других промышленных нужд. Но в Китае ее расфасовывают как поваренную соль и продают на экспорт. Все бы ничего, но только в технической соли содержится больше сульфитов. При длительном употреблении такой соли возникают серьезные проблемы со здоровьем, начиная от сердечных приступов и заканчивая раком.

— Зеленый горошек —

Утверждение о том, что в ярких овощах содержится больше полезных веществ, не имеет ничего общего с китайским зеленым горошком. Местные фермеры, как это водится, выбрали альтернативный способ выращивания. Горох изготавливают искусственным путем из смеси соевых бобов, зеленого красителя и метабисульфита натрия. Используемая добавка является запрещенной, поскольку она способствуют развитию раковых заболеваний. Хорошо что идентифицировать китайский горошек достаточно просто: если при варке вода окрасится в неестественно зеленый цвет — незамедлительно выбрасывайте эту отраву в ведро!