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Шоколад способен продлевать жизнь
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Шоколад способен продлевать жизнь 

Ридус 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Шоколад оказался идеальным средством для достижения долголетия, заявил известный британский диетолог Роб Хобсон.
По его мнению, какао, входящее в состав шоколада, не только способно стабилизировать выработку гормона удовольствия — дофамина, но и обладает почти теми же свойствами, что и дорогие витамины.
Какао является источником минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, оптимальное содержание которого помогает поддерживать здоровые кости и способствует расслаблению мышц. В какао также содержится железо, которое способствует производству эритроцитов, и цинк, благодаря которому процесс обновления клеток в организме проходит без сбоев.
К тому же какао отличается большим содержанием антиоксидантов, чем любой другой продукт.
Кроме того, шоколад способен повышать уровень фенилэтиламина — вещества, служащего основой для всех нейромедиаторов и напрямую связанного с остротой ума. Стабильность уровня фенилэтиламина позволяет дольше сохранять высокие когнитивные способности и продлевает «молодость» головного мозга, пишет Daily Mail.
В итоге полезных свойств шоколада оказалось так много, что ученые разрешили употреблять его практически каждый день.
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