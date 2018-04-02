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В шоколаде открыли свойство продлевать жизнь
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В шоколаде открыли свойство продлевать жизнь 

Ридус 38 минут назад
Шоколад оказался идеальным средством для достижения долголетия, заявил известный британский диетолог Роб Хобсон.
По его мнению, какао, входящее в состав шоколада, не только способно стабилизировать выработку гормона удовольствия — дофамина, но и обладает почти теми же свойствами, что и дорогие витамины.
Какао является источником минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, оптимальное содержание которого помогает поддерживать здоровые кости и способствует расслаблению мышц. В какао также содержится железо, которое способствует производству эритроцитов, и цинк, благодаря которому процесс обновления клеток в организме проходит без сбоев.
К тому же какао отличается большим содержанием антиоксидантов, чем любой другой продукт.
Кроме того, шоколад способен повышать уровень фенилэтиламина — вещества, служащего основой для всех нейромедиаторов и напрямую связанного с остротой ума. Стабильность уровня фенилэтиламина позволяет дольше сохранять высокие когнитивные способности и продлевает «молодость» головного мозга, пишет Daily Mail.
В итоге полезных свойств шоколада оказалось так много, что ученые разрешили употреблять его практически каждый день.
Ранее была названа болезнь, от которой избавляет шоколад.
«Ридус» также сообщал, что ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН разработали «шоколад долголетия», получивший название «Морской шедевр».
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