Сколько можно есть мёда без последствий для здоровья

Нам хорошо знакомая русская традиция — в холодные зимние вечера пить чай, добавив в него ложечку мёда. Каждый год проводятся медовые ярмарки; из каждого угла говорят о том, насколько мед полезен и как много в нем витаминов. Но как часто его можно есть?

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит узнать, что калорийность мёда — около 300 килокалорий (то есть 300 тысяч калорий) на 100 грамм, и это практически так же много, как и в обычном сахаре. В мёде содержится в большом количества сахароза, фруктоза и глюкоза, множество полезных витаминов; он быстро усваивается, улучшает обмен веществ и помогает пищеварению.

Что в мёде вредного?

При всех его полезных свойствах, мёд не стоит есть много и сразу. Из-за высокой калорийности слишком большие порции мёда могут обернуться лишними килограммами и заметно повысить сахар в крови. Также мёд не стоит есть людям, страдающим от аллергии на пыльцу растений. Так как мед содержит в себе множество ферментов, при излишнем употреблении он сильно нагружает работу поджелудочной железы и почек, что увеличивает риск инфекций мочеполовых каналов; большое количество фруктозы мешает организму впитывать другие питательные вещества.

Кроме того, он может вызвать кариес, так как большое количество меда плохо влияет на эмаль. Также мёд — высокоаллергенный продукт, который может вызвать аллергию даже у тех, у кого до этого ее не было.

Как много мёда можно есть?

Оптимальное количество меда, которое можно есть в день, — 60-100 грамм мёда, это около 2-3 столовых ложек. Детям до двух лет есть мёд не рекомендуется; детям старше двух можно давать 20-30 грамм (примерно одна столовая ложка). Если вы заболели, то количество мёда, которое стоит есть, будет больше, — но это нужно индивидуально спрашивать у вашего врача.

Можно ли греть мед Часто встречается утверждение, будто, если мёд добавить в слишком горячую воду (больше 60 градусов), то в нем образуется оксиметилфурфурол — опасный канцероген. Профессор И. П. Чепурного из Российской академии медико-технических наук утверждает, что страшная вещь «оксиметилфурфурол» содержится не только в мёде, но и в других продуктах — в жареном кофе, например, содержание этого вещества может достигать 2000 млг/кг, так что «опасным» его точно не стоит называть. По количеству оксиметилфурфурола можно определить, как сильно мёд подвергался термической обработке. Чем выше содержание на килограмм, тем больше мёд грели, и тем больше он по вкусу напоминает карамель.

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