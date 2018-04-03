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Звездный рецепт: Юлия Барановская готовит кулич
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Звездный рецепт: Юлия Барановская готовит кулич 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
мука — 600 г  жирный творог — 200 г  измельченный белый шоколад — 100 г  свекольный сок — 1 стакан (200 мл)
морковный сок — 100 мл  ром — 50 г  Приготовление:
Самоподнимающуюся муку, творог, шоколад, свекольный сок и морковный сок, 100 мл воды перемешать до однородной массы. Сок можно заменить пищевым красителем. Массу разлить по одноразовым формам диаметром 12 см (можно по вашему усмотрению). Поставить в разогретую духовку на 160 градусов и выпекать кулич 40 минут до полной готовности. Как только куличи будут готовы, немного остудите и пропитайте ромом.
Готовим глазурь:
Взбить 8 яичных белков с 1 кг сахарной пудры и добавить сок 1/4 лимона, довести до однородной блестящей и тягучей массы. Украсить кулич сахарной помадкой и присыпать любым украшением по вашему вкусу.
Фото: shutterstock.com
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