Творожную «Царь-Пасху» весом в одну тонну доставят из Ростова в Москву

Творожную пасху весом в одну тонну, изготовленную по старинным рецептам, доставят из Ростова-на-Дону в Москву, и раздадут в день Пасхи у Храма Христа Спасителя.

Об этом «АиФ-Ростов» сообщили в ростовской компании «Белый Медведь», которая уже несколько лет, с благословления местной епархии, изготавливает к празднику Воскресения творожные «Царь-Пасхи».

Первая из них, весом около 500 килограмм, была представлена в старинной столице донского казачества Старочеркасске, и сразу же попала в Книгу рекордов России. Мастера-кулинары изготовили пасху из творога, с использованием изюма, цукатов, поджаренных орешков, корицы и муската, по старинным рецептам.

В 2012 и 2013 году «Царь-Пасха» была представлена в Ростов-на-Дону. В 2014 году «Царь-Пасху» преподнесли в дар крымчанам и представили в Севастополе на территории Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

В 2015 году самая большая творожная пасха Росси была передана Донецку, где в парке имени Щербакова прошло первое в городе мероприятия после начала военных действий.

В 2016 году «Царь-Пасху» повезли в столицу республики Крым — Симферополь, в 2017 году в современную столицу казачества — Новочеркасск.

В этом году пасха, вес которой составит рекордную 1 тонну, будет отвезена в Москву. 8-го апреля 2018 года у Храма Христа Спасителя, её освятят и преподнесут в дар всем, пришедшим на главный православный праздник года