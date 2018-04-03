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Жители Амурской области выбрали лучшее блюдо — символ региона
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Жители Амурской области выбрали лучшее блюдо — символ региона 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Жители Приамурья в ходе голосования, завершившегося 31 марта, выбрали блюдо — гастрономический символ Амурской области, которое представит регион на Восточном экономическом форуме — 2018 во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.
В голосовании участвовали 1900 человек. Победили пельмени «Амур» со значительным отрывом — за них проголосовали 693 человека. На конкурс его выдвинул каждый пятый участник.
В числе лидеров также оказались пельмени «Амурские» с папоротником, запечённые в сметанном соусе с луком. За рецепт проголосовали 312 голосов. Третье место заняло блюдо, предложенное жительницей Благовещенска Светланой Бережных, — «Самурики», за него отдали голоса 145 человек.
Всего жителями региона было предложено 72 различных блюда, среди которых были и авторские рецепты, и известные блюда, и гастрономические новинки, а также таёжные диковинки и многое другое.
Оргкомитет наградит участников регионального конкурса благодарностями и дипломами на «АмурЭкспоФоруме — 2018».
Министерство объявило конкурс в феврале 2018 года с главным условием — блюдо должно олицетворять Амурскую область и подчёркивать уникальность и самобытность региона. Гастрономический символ представят на ВЭФ-2018.
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