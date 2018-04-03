Ароматные и хрустящие сырные палочки для гурманов

Интересная выпечка — сырные палочки. Они могут быть сладкие, соленые, с тмином или кунжутом, на ваше усмотрение. Приятно похрустеть за чашечкой ароматного чая. Кстати, печенье надо вынимать из духовки сразу, как только оно станет светло-золотистого цвета, иначе быстро сгорит.

Понадобится:

1 стакан муки,

200 г замороженного сливочного масла,

200 г твердого сыра,

щепотка соли,

0,5 ч. ложки сахара,

2 желтка,

тмин, крупная соль, черный перец.

Приготовление:

1. Муку просеять на стол, на нее натереть сливочное масло и сыр. Добавить соль, сахар и вымесить гладкое однородное тесто. Убрать в холодильник на 1 час.

Шаг 1. Натираем сыр для теста.

2. Тесто раскатать в пласт толщиной 1,5 см и вырезать из него полоски или скатать небольшие колбаски. Палочки могут быть разной формы.

Шаг 2. Раскатываем тесто.

3. Смазать желтком и посыпать крупной солью, тмином, кунжутом. Духовку нагреть до +180°С. Выложить палочки на смазанный противень, выпекать в течение 15 минут.

Шаг 3. Посыпаем палочки тмином.

Время приготовления: 80 минут. В одной порции 380 ккал. Белки — 19 г, жиры — 17 г, углеводы — 5 г.