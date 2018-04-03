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Ароматные и хрустящие сырные палочки для гурманов
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Ароматные и хрустящие сырные палочки для гурманов 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Интересная выпечка — сырные палочки. Они могут быть сладкие, соленые, с тмином или кунжутом, на ваше усмотрение. Приятно похрустеть за чашечкой ароматного чая. Кстати, печенье надо вынимать из духовки сразу, как только оно станет светло-золотистого цвета, иначе быстро сгорит.
Сырные палочки/Фото: Олег Кулагин/BurdaMedia
Понадобится:
1 стакан муки,
200 г замороженного сливочного масла,
200 г твердого сыра,
щепотка соли,
0,5 ч. ложки сахара,
2 желтка,
тмин, крупная соль, черный перец.
Приготовление:
1. Муку просеять на стол, на нее натереть сливочное масло и сыр. Добавить соль, сахар и вымесить гладкое однородное тесто. Убрать в холодильник на 1 час.
Шаг 1. Натираем сыр для теста.
2. Тесто раскатать в пласт толщиной 1,5 см и вырезать из него полоски или скатать небольшие колбаски. Палочки могут быть разной формы.
Шаг 2. Раскатываем тесто.
3. Смазать желтком и посыпать крупной солью, тмином, кунжутом. Духовку нагреть до +180°С. Выложить палочки на смазанный противень, выпекать в течение 15 минут.
Шаг 3. Посыпаем палочки тмином.
Время приготовления: 80 минут. В одной порции 380 ккал. Белки — 19 г, жиры — 17 г, углеводы — 5 г.
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