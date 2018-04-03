Паста с грибами и орехами

Нарезать сыр бри небольшими кубиками.

Грецкие орехи и фундук измельчить в блендере, оставив несколько орехов для украшения.

Отварить макароны в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке.

Вылить в сковороду сливки. Добавить сыр и измельченные орехи.

Нагревать все на среднем огне, помешивая, пока масса не станет однородной.

Посолить, поперчить, посыпать мускатным орехом и перемешать.

В отдельной сковороде, нагретой с оливковым маслом, обжарить очищенный и мелко нарезанный лук-шалот до прозрачности.

Добавить нарезанные шампиньоны, перемешать и готовить до готовности грибов.

Залить грибы приготовленным ранее соусом и перемешать. Далее выложить полученный грибной соус на макароны и все тщательно перемешать.

Перед подачей украсить блюдо петрушкой и посыпать оставшимися орехами.