Паста с грибами и орехами 

Нарезать сыр бри небольшими кубиками.
Грецкие орехи и фундук измельчить в блендере, оставив несколько орехов для украшения.
Отварить макароны в кипящей подсоленной воде, соблюдая время, указанное на упаковке.
Вылить в сковороду сливки. Добавить сыр и измельченные орехи.
Нагревать все на среднем огне, помешивая, пока масса не станет однородной.
Посолить, поперчить, посыпать мускатным орехом и перемешать.
В отдельной сковороде, нагретой с оливковым маслом, обжарить очищенный и мелко нарезанный лук-шалот до прозрачности.
Добавить нарезанные шампиньоны, перемешать и готовить до готовности грибов.
Залить грибы приготовленным ранее соусом и перемешать. Далее выложить полученный грибной соус на макароны и все тщательно перемешать.
Перед подачей украсить блюдо петрушкой и посыпать оставшимися орехами.