Омлет со спаржей

Нарезать спаржу кусочками по 2 см и обжарить в нагретой с 2мя видами масла сковороде.

Взбить яйца, добавив соль и перец. Вылить взбитые яйца на сковороду и готовить около 4-5 минут на среднем огне.