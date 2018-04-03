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Омлет со спаржей
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Омлет со спаржей 

Kitchenmag 2 часа назад
Нарезать спаржу кусочками по 2 см и обжарить в нагретой с 2мя видами масла сковороде.
Взбить яйца, добавив соль и перец. Вылить взбитые яйца на сковороду и готовить около 4-5 минут на среднем огне.
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