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Пирог с мандарином
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Пирог с мандарином 

Kitchenmag 2 часа назад
Залить желатин большим количеством холодной воды и оставить на несколько минут.
Мандарины очистить, разделить на дольки и убрать все белые пленки. Слить оставшийся от мандаринов сок в небольшую емкость и добавить апельсиновый ликер.
Взбить в миске йогурт с сахаром. Нагреть сливки в сотейнике и добавить желатин, который надо предварительно тщательно отжать.
Полученную массу добавить к йогурту и перемешать.
Поместить бисквит в кондитерское кольцо. Пропитать бисквит соком мандарина, смешанным с ликером. Сверху распределить дольки мандарина, а затем выложить приготовленный ранее крем.
Убрать пирог в холодильник минимум на 3 часа.
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