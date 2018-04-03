Пирог с мандарином

Залить желатин большим количеством холодной воды и оставить на несколько минут.

Мандарины очистить, разделить на дольки и убрать все белые пленки. Слить оставшийся от мандаринов сок в небольшую емкость и добавить апельсиновый ликер.

Взбить в миске йогурт с сахаром. Нагреть сливки в сотейнике и добавить желатин, который надо предварительно тщательно отжать.

Полученную массу добавить к йогурту и перемешать.

Поместить бисквит в кондитерское кольцо. Пропитать бисквит соком мандарина, смешанным с ликером. Сверху распределить дольки мандарина, а затем выложить приготовленный ранее крем.

Убрать пирог в холодильник минимум на 3 часа.