Вегетарианский хот-дог с шампиньонами 

Нарезать грибы тонкими пластинками и обжарить в нагретой с оливковым маслом сковороде до готовности.
В это время выложить все ингредиенты для соуса в сотейник и прогревать на медленном огне 5-7 минут. Добавить соус к грибам и перемешать.
В отдельной емкости смешать нарубленный кориандр и зеленый лук. Добавить измельченный сыр фета, а также очищенный и мелко нарезанный лук-шалот.
Подогреть хлеб для хот-дога. Сбрызнуть его внутри оливковым маслом и выложить шампиньоны. Сверху добавить начинку с зеленью и сыром фета.