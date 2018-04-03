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Вегетарианский хот-дог с шампиньонами
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Вегетарианский хот-дог с шампиньонами 

Kitchenmag 2 часа назад
Нарезать грибы тонкими пластинками и обжарить в нагретой с оливковым маслом сковороде до готовности.
В это время выложить все ингредиенты для соуса в сотейник и прогревать на медленном огне 5-7 минут. Добавить соус к грибам и перемешать.
В отдельной емкости смешать нарубленный кориандр и зеленый лук. Добавить измельченный сыр фета, а также очищенный и мелко нарезанный лук-шалот.
Подогреть хлеб для хот-дога. Сбрызнуть его внутри оливковым маслом и выложить шампиньоны. Сверху добавить начинку с зеленью и сыром фета.
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