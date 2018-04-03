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Шоколадный кекс
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Шоколадный кекс 

Kitchenmag 2 часа назад
Отделить белки от желтков. Взбить белки в крепкую пену, добавить сахар (180 г) и ванильный сахар, продолжая взбивать до устойчивых пиков.
Шоколад и масло нарезать кусочками, а затем растопить на водяной бане.
Не убирая с водяной бани, добавить яичные желтки, оставшийся сахар и миндальную муку. Деликатно помешивать, пока масса не станет однородной.
Убрать массу с водяной бани и добавить муку. Перемешать.
Далее добавить взбитые ранее яичные белки и очень аккуратно перемешать.
Выложить тесто в форму для кекса, смазанную сливочным маслом, и выпекать в предварительно разогретой до 210С духовке 10 минут.
Далее уменьшить температуру до 180С и готовить кекс еще 30-35 минут.
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