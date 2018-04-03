Шоколадный кекс

Отделить белки от желтков. Взбить белки в крепкую пену, добавить сахар (180 г) и ванильный сахар, продолжая взбивать до устойчивых пиков.

Шоколад и масло нарезать кусочками, а затем растопить на водяной бане.

Не убирая с водяной бани, добавить яичные желтки, оставшийся сахар и миндальную муку. Деликатно помешивать, пока масса не станет однородной.

Убрать массу с водяной бани и добавить муку. Перемешать.

Далее добавить взбитые ранее яичные белки и очень аккуратно перемешать.

Выложить тесто в форму для кекса, смазанную сливочным маслом, и выпекать в предварительно разогретой до 210С духовке 10 минут.

Далее уменьшить температуру до 180С и готовить кекс еще 30-35 минут.