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Цукини, фаршированные пшенкой с овощами
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Цукини, фаршированные пшенкой с овощами 

Kitchenmag 2 часа назад
Отварить пшенку, следуя инструкции на упаковке.
Цукини разрезать вдоль на 2 части и с помощью ложки вырезать мякоть.
Морковь очистить и нарезать кружочками.
Поместить цукини и морковь в пароварку и готовить 10 минут.
В это время разрезать пополам помидоры черри. Болгарский перец нарезать маленькими кубикам. Лук очистить и мелко нарезать. Выложить овощи в миску.
Добавить морковь и пшенку. Полить начинку оливковым маслом и лимонным соком. Посолить, поперчить, посыпать орегано и перемешать.
Нафаршировать цукини приготовленной начинкой и запекать в предварительно разогретой до 180С духовке 10-15 минут.
Перед подачей украсить блюдо базиликом.
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