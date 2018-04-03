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Ласси с манго
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Ласси с манго 

Kitchenmag 2 часа назад
Мякоть манго нарезать кубиками и выложу и блендер.
Добавить молоко, йогурт, соль и кардамон.
Измельчить до получения однородной консистенции. Убрать напиток в холодильник на полчаса.
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