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Ласси с манго
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Ласси с манго
Kitchenmag
2 часа назад
Женский форум
Мякоть манго нарезать кубиками и выложу и блендер.
Добавить молоко, йогурт, соль и кардамон.
Измельчить до получения однородной консистенции. Убрать напиток в холодильник на полчаса.
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