Пирог с ревенем

Ревень очистить и крупно нарезать. Засыпать сахаром, перемешать, переложить в сито и оставить на несколько часов (желательно на ночь).

Выложить песочное тесто в форму для выпечки и наколоть его в нескольких местах вилкой.

Равномерно распределить на тесто ревень и выпекать в предварительно разогретой до 180С духовке 15 минут.

В это время взбить яйца со сливками. Добавить йогурт и яблочное пюре, продолжая взбивать.

Выложить получившийся крем на пирог и выпекать еще 15 минут.

Далее смешать два вида муки для теста с сахаром и размягченным сливочным маслом. Получившееся тесто-крамбл распределить на пирог и выпекать все при температуре 160С еще 15 минут.