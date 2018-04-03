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Домашний хлеб
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Домашний хлеб 

Kitchenmag 2 часа назад
Смешать в миске муку с солью и дрожжами. Добавить теплую воду и вымесить однородное тесто.
Скатать тесто в шар, накрыть чистым полотенцем и оставить на ночь при комнатной температуре.
Утром в предварительно разогретую до 230С духовку поместить подходящую кастрюлю с крышкой и прогреть ее в течение 10-15 минут.
В это время достать поднявшееся за ночь тесто из миски, слегка его отбить и снова сформировать из него шар. Если тесто немного прилипает к рукам, то это нормально.
Достать кастрюлю из духовки, застелить дно пергаментом и выложить в нее тесто. Присыпать тесто мукой.
Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовку на 30 минут. Далее снять крышку и выпекать хлеб еще 10-15 минут, чтобы он подрумянился.
Выложить тесто на решетку и дать ему полностью остыть.
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