Почему куриный бульон называют «еврейским пенициллином»

Куриный бульон — это, пожалуй, одно из самых незатейливых блюд, рецепт приготовления которого является секретом разве что для тех, кто никогда не стоял у плиты. Так, наверняка, считают многие. Однако настоящий бульон не так прост, как кажется.

Легенда о курином бульоне

Куриный бульон известен человечеству с незапамятных времен. Бульон был весьма популярным блюдом еще в Древнем Египте. Легенду о том, как египтяне получили рецепт этого супа, поведали историкам настенные иероглифы, высеченные на стенах храма. Согласно преданию, как-то раз один раб украл у своего хозяина курицу. Однако воришка был не очень удачлив: за ним увязалась погоня в лице фараоновых стражников. Раб запаниковал и, не зная, куда деть добычу, выбросил курицу в котел с кипящей водой. Когда фараон вместе со своими поданными настиг бедолагу, куриный бульон был уже готов. Император, учуяв необыкновенный аромат и испробовав новое блюдо, тут же простил раба.

«Еврейский пенициллин»

Лечебное действие куриного бульона по достоинству было оценено еще древнегреческим врачом Диоскоридом и персидским лекарем Авиценной. Но особое место бульон занял в еврейской кухне. И виной тому стали все те же уникальные свойства этого блюда. Именно из-за них куриный бульон еще называют «еврейским пенициллином».

Издавна куриным бульоном потчевали больных, страдающих самыми различными недугами. И это неспроста. Ведь всем известно, что аппетит во время болезни значительно снижается, а бульон способен дать организму все для его скорейшего выздоровления.

Бульон — очень сытный и питательный продукт и к тому же содержит множество витаминов и микроэлементов. Это и магний, и калий, и натрий, и железо, и цинк, и витамины группы В, и витамины Н и РР, и даже аскорбиновая кислота. Благодаря такому составу куриный бульон способствует повышению уровня иммунитета, облегчает выведение мокроты при кашле, улучшает обмен веществ и деятельность желудочно-кишечного тракта.

Как сварить настоящий еврейский бульон?

Для того, чтобы получить наибольший эффект от употребления куриного бульона, необходимо знать рецепт приготовления настоящего «еврейского пенициллина». Выпотрошенную и ощипанную тушку курицы кладут в кастрюлю целиком, заливают холодной водой и ставят на средний огонь. Когда вода начнет закипать, необходимо снять с ее поверхности образовавшуюся пену. Только затем можно бросить в кастрюлю специи: две морковки, две небольших луковицы, немного сельдерея, укропа и петрушки, а также 2-4 лавровых листа и несколько горошин черного перца. Потом необходимо убавить огонь и оставить блюдо вариться на 3 часа. Вода в кастрюле не должна сильно бурлить. Через 3 часа из супа следует извлечь курицу и все специи. Для того, чтобы удалить из бульона специи, его нужно 2 раза процедить через 2 разных и чистых материи. А курицу можно разобрать на волокна, отделив мясо от костей. «Еврейский пенициллин» готов!

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