Как быстро и легко удалить водостойкий макияж? 

После снятия макияжа на лице остаются загрязнения, поры расширяются, а еще появляются высыпания? Рассказываем про средство, которое решит эти проблемы в одно движение. Новое очищающее масло бренда Shu Uemura этой весной произвело революцию в сфере очищения кожи. Новая эмульсия содержит мельчайшие молекулы масел, которые эффективно очищают кожу от загрязнений и удаляют даже самый стойкий макияж за одно применение.
Молекулы масла проникают в глубоки слои эпидермиса, сужая ваши поры и делая кожу свежей и сияющей. За это отвечает комплекс активных компонентов на основе сакуры, который помогает бороться не только с внешними проявлениями расширенных пор, но и сужает их, предотвращая появления черных точек и жирного блеска. Ценно то, что состав средства абсолютно натуральный — очищающая эмульсия подойдет аллергикам или девушкам с очень чувствительной кожей. Главный редактор BeautyHack Карина Андреева попробовала новинку: «Пришла после пятничного Дня Рождения сестры с яркими смоки и сильным желанием уснуть лицом в подушку. Но это масло не дало мне совершить грубую ошибку и нарушить главное табу в моем уходе за кожей. Намочила лицо теплой водой, пару капель эмульсии нанесла на ватный диск и протерла глаза. Эффект не хуже, чем от салфеток для снятия макияжа, только вот не остается ощущения стянутости и сухости. Средство работает очень быстро, растворяет водостойкие пигменты без разводов и не вызывает покраснений. Вот это находка!».