Как быстро и легко удалить водостойкий макияж?

После снятия макияжа на лице остаются загрязнения, поры расширяются, а еще появляются высыпания? Рассказываем про средство, которое решит эти проблемы в одно движение. Новое очищающее масло бренда Shu Uemura этой весной произвело революцию в сфере очищения кожи. Новая эмульсия содержит мельчайшие молекулы масел, которые эффективно очищают кожу от загрязнений и удаляют даже самый стойкий макияж за одно применение.