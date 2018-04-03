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Рецепт дня: кулич «Красный бархат»
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Рецепт дня: кулич «Красный бархат» 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
400 calories
Кулич «Красный бархат»
Оригинальный рецепт пасхального кулича от кофейни Cezve Coffee. Кулич «Красный бархат» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 400 ккал
Ингредиенты
Мука (самоподнимающаяся) 600 г Творог (домашний жирный) 200 г Шоколад (белый) 100 г Сок (свекольный) 200 мл Сок (морковный) 100 мл Вода 100 мл Яйца (белки) 8 шт. Сахар (пудра) 1 кг Лимон (сок) ¼ шт.
Приготовьте тесто: для этого смешайте в миске до однородной консистенции муку, творог, белый шоколад, свекольный и морковный сок и воду.
Разлейте тесто по четырём одноразовым формам (мы советуем брать диаметром 12 см).
Поставьте куличи в духовку и выпекайте в течение 40 минут при температуре 160 градусов до полной готовности (внутри кулич не должен быть сырым, проверьте это с помощью деревянной палочки).
Когда куличи будут готовы, дайте им остыть. По желанию можно немного пропитать их ромом.
В это время приготовьте глазурь: взбейте 8 яичных белков с 1 кг сахарной пудры и соком ¼ лимона. У вас должна получиться однородная блестящая тягучая масса.
Полейте куличи сахарной помадкой и присыпьте сверху любыми украшениями по вашему вкусу.
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Запись «Рецепт дня: кулич „Красный бархат“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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