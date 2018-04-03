Рецепт дня: кулич «Красный бархат»

400 calories

Кулич «Красный бархат»

Оригинальный рецепт пасхального кулича от кофейни Cezve Coffee. Кулич «Красный бархат» СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 400 ккал

Ингредиенты

Мука (самоподнимающаяся) 600 г Творог (домашний жирный) 200 г Шоколад (белый) 100 г Сок (свекольный) 200 мл Сок (морковный) 100 мл Вода 100 мл Яйца (белки) 8 шт. Сахар (пудра) 1 кг Лимон (сок) ¼ шт.

Приготовьте тесто: для этого смешайте в миске до однородной консистенции муку, творог, белый шоколад, свекольный и морковный сок и воду.

Разлейте тесто по четырём одноразовым формам (мы советуем брать диаметром 12 см).

Поставьте куличи в духовку и выпекайте в течение 40 минут при температуре 160 градусов до полной готовности (внутри кулич не должен быть сырым, проверьте это с помощью деревянной палочки).

Когда куличи будут готовы, дайте им остыть. По желанию можно немного пропитать их ромом.

В это время приготовьте глазурь: взбейте 8 яичных белков с 1 кг сахарной пудры и соком ¼ лимона. У вас должна получиться однородная блестящая тягучая масса.

Полейте куличи сахарной помадкой и присыпьте сверху любыми украшениями по вашему вкусу.

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