Маффины с манго и шоколадом 

Добавить в тесто для маффинов кусочки манго — это весьма необычный ход, благодаря которому выпечка получается более нежной и вкусной.
Ингредиенты:
- Мякоть манго220 г
- Яйцо куриное3 шт.
- Сахар210 г
- Сольщепотка
- Сметана70 г
- Лимонный сок1/2 ст. л.
- Мука145 г
- Разрыхлитель1 ч. л.
- Масло сливочное65 г
- Шоколадные пуговки75 г
Приготовление:
- Мякоть манго нарезать мелкими кубиками.
- Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить сметану и лимонный сок, продолжая взбивать.
- Далее добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и вымесить однородное тесто.
- Добавить в тесто растопленное сливочное масло, кусочки манго и шоколадные пуговки. Перемешать.
- Выложить тесто в формочки для маффинов и выпекать в предварительно разогретой до 180С духовке 20 минут.