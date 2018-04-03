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Маффины с манго и шоколадом
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Маффины с манго и шоколадом 

Kitchenmag 42 минуты назад
Фото: KITCHENMAG
Добавить в тесто для маффинов кусочки манго — это весьма необычный ход, благодаря которому выпечка получается более нежной и вкусной.
Ингредиенты:
  • Мякоть манго220 г
  • Яйцо куриное3 шт.
  • Сахар210 г
  • Сольщепотка
  • Сметана70 г
  • Лимонный сок1/2 ст. л.
  • Мука145 г
  • Разрыхлитель1 ч. л.
  • Масло сливочное65 г
  • Шоколадные пуговки75 г
Приготовление:
  1. Мякоть манго нарезать мелкими кубиками.
  2. Взбить яйца с сахаром и солью. Добавить сметану и лимонный сок, продолжая взбивать.
  3. Далее добавить муку, смешанную с разрыхлителем, и вымесить однородное тесто.
  4. Добавить в тесто растопленное сливочное масло, кусочки манго и шоколадные пуговки. Перемешать.
  5. Выложить тесто в формочки для маффинов и выпекать в предварительно разогретой до 180С духовке 20 минут.
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