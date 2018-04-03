Маффины с манго и шоколадом

Добавить в тесто для маффинов кусочки манго — это весьма необычный ход, благодаря которому выпечка получается более нежной и вкусной.

Ингредиенты:

Мякоть манго220 г

Яйцо куриное3 шт.

Сахар210 г

Сольщепотка

Сметана70 г

Лимонный сок1/2 ст. л.

Мука145 г

Разрыхлитель1 ч. л.

Масло сливочное65 г

Шоколадные пуговки75 г

Приготовление: