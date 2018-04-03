Главные ошибки хранения и употребления сыра

Огромное разнообразие сортов сыра, помноженное на человеческую фантазию, породило еще большее количество способов его употребления — от простого бутерброда или посыпания готовых блюд до самостоятельной сырной тарелки с идеально подобранным фруктово-ореховым сопровождением. На этом фоне существование каких-то недосказанностей или заблуждений о сыре кажется маловероятным, но их едва ли не больше, чем мифов о вине. В основном все они касаются правильного хранения и употребления сыра, что напрямую влияет на то, какое впечатление оставит тот или иной сорт у вас.

Мы нашли 7 основных ошибок, которые стоят на вашем пути познания этого замечательного молочного продукта с многовековой историей и богатыми традициями.

—1— Упаковка сыра в пластик

Сыр, как продукт вполне «живой», заслуживает того, чтобы ему позволили «дышать». Это не только предотвратит рост числа нежелательных бактерий внутри его пор, но и выведет лишний аммиак, естественно образующийся в сыре. Так что, даже если вы приобрели сыр в пластиковой пленке, по приходе домой сразу перезапакуйте его в пергамент или вощенную бумагу.

—2— Выбрасывание заплесневелого куска

Пожалуй, единственный случай, когда заплесневелый пищевой продукт не стоит сразу же отправить в мусорное ведро, и мы сейчас говорим не только о благородных сортах сыра. Просто отрежьте поверхность, на которой завелась плесень, и можете спокойно съесть его или отправить оставшийся кусок плесневеть обратно в холодильник. Исключение — сыры на молочной сыворотке вроде рикотты, где плесень образуется сразу внутри.

—3— Люди с непереносимостью лактозы не должны есть сыр В большинстве случаев так и есть, но вот «сухие» сыры, в которых количество молочной кислоты крайне невелико, вполне безопасны для страдающих непереносимостью.

—4— Нужно подавать сыр на стол холодным

Как хорошему вину требуется некоторое время провести в контакте с кислородом, так и сыру необходимо «прийти в себя» и прогреться до комнатной температуры. Это позволит текстуре сыра стать более естественной и улучшит его вкусовые характеристики.

—5— Все сыры нужно хранить в холодильнике

На самой заре создания сыры никогда не хранились (да и вообще долго не задерживались в готовом состоянии) в холодном месте. Твердые сорта вроде пармезана следует хранить в холодильнике не более 7 дней, и то, если вы поместите их в относительно «теплый» ящик с зеленью.

—6— У всех сыров примерно одинаковые сроки годности

Это утверждение имеет с действительностью столько же общего, сколько фраза про то, что для салата «Греческий» сгодятся все сыры. Кроме того, что у всех них совершенно разные сроки годности, так у сыров еще и разные периоды «созревания», на пике которых они лучше всего раскрывают свой вкус.

—7— Незачем пробовать различные сорта в одном семействе

В следующий раз, когда вам кто-нибудь скажет, что он «ненавидит все голубые сыры», порекомендуйте ему более мягкие сорта, например, Cambozola Black Label или Cheriboga, чтобы он навсегда пересмотрел свои взгляды. Постоянный поиск дает порой настолько потрясающие результаты, что тяжело поверить, что все эти виды и сорта делаются примерно из одного и того же и по схожей методике — настолько отличается их вкус.