В Саратове и области будут работать пасхальные ярмарки

В Саратове в честь Пасхи и Дня Победы в Саратове будут работать традиционные праздничные ярмарки. Горожан ждут с 5 по 8 апреля на разных торговых площадках региона.

Время работы — с 8.00 до 18.00. И также традиционно, граждане смогут купить не только псахальные радости — сувениры, куличи, но и продовольственные товары — молоко, муку, сахар, творог, масло, изюм — все, что нужно для выпечки куличей и приготовления пасхи.

Как сообщили в городской администрации, кроме пасхальных ярмарок запланирована еще одна — ярмарка в честь Дня Победы. 9 мая она откроет двери в Парке Победы на Соколовой горе. Время работы временных торговых площадок с 7.00 до 22.00.