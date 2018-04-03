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В Саратове и области будут работать пасхальные ярмарки
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В Саратове и области будут работать пасхальные ярмарки 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
В Саратове в честь Пасхи и Дня Победы в Саратове будут работать традиционные праздничные ярмарки. Горожан ждут с 5 по 8 апреля на разных торговых площадках региона.
Время работы — с 8.00 до 18.00. И также традиционно, граждане смогут купить не только псахальные радости — сувениры, куличи, но и продовольственные товары — молоко, муку, сахар, творог, масло, изюм — все, что нужно для выпечки куличей и приготовления пасхи.
Как сообщили в городской администрации, кроме пасхальных ярмарок запланирована еще одна — ярмарка в честь Дня Победы. 9 мая она откроет двери в Парке Победы на Соколовой горе. Время работы временных торговых площадок с 7.00 до 22.00.
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