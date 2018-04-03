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Глава Минсельхоза объявил войну сыроподобным продуктам, а президент поручил доложить о результатах в июне
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Глава Минсельхоза объявил войну сыроподобным продуктам, а президент поручил доложить о результатах в июне 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
В последнее время тема контроля качества молочных продуктов приобретает особую актуальность. В стране создаются предприятия молокоперерабатывающей промышленности нового типа и федеральные органы начали поддерживать предпринимателей, которые хотят производить действительно качественный продукт.
С другой стороны, Россия продолжает закупать пальмовое масло, более того, в начале нынешнего года импорт этого не самого полезного продукта вырос почти на треть, то есть на 70 000 тонн! В прошлом году пальмовое масло стало лидером по росту поставок в Российскую Федерацию. На втором месте — сухое молоко и сливки.
Россельхознадзор выразил серьезную озабоченность тем, что более 78 процентов сыра на российском рынке являются фальсификатом из-за использования растительных жиров при приготовлении (пальмовое масло— самый распространенный вариант замены). Такие махинации позволяют существенно снизить затраты на производство сыров, но пищевая ценность продукта при этом становится равна нулю.
Министр сельского хозяйства ранее не соглашался с этими цифрами, считая, что масштабы нарушений не столь велики. Однако, на днях Ткачев призвал «биться до последнего патрона» с фальсификациями на молочном рынке. Министр заявил, что теперь это — «линия фронта» для российского агропромышленного комплекса, и главными проблемами являются использование сухого молока и растительных жиров: «производители пытаются мудрить, химичить, цена имеет первостепенное значение».
По словам министра, в 2017 году в Россию ввезли по меньшей мере 150 000 тонн сырного продукта, что создает условия для недобросовестной конкуренции. Из них 25% производятся на Украине и ввозятся в Россию через Белоруссию, где на сыры ставят македонские и иранские марки.
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