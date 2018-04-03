Ещё
В Косинском морском клубе прошла беседа о секретах долголетия
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Косинском морском клубе прошла беседа о секретах долголетия 

Управа района Косино-Ухтомский 53 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Жители Косино-Ухтомского района встретились со специалистом по здоровому питанию Андреем Пильгуном. Беседа прошла в помещении Косинского детского морского клуба.
Участники беседы узнали о вредных и полезных для нашего организма продуктах, о секретах долголетия, о норме потребления воды человеком в сутки.
Андрей Пильгун рассказал о своей концепции здоровья. За основу организма он берет клетку. Следовательно, если здорова клетка, то здоров и весь организм. Человеку необходимо потреблять микроэлементы и чистую воду, чтобы клетка была в надлежащем состоянии.
Далее были раскрыты секреты долголетия. Тем людям, которые настроены на долголетие, нужно отказаться от вредных привычек, чистить организм от токсинов, есть «правильную» еду.
Стоит отметить, что гости встречи смогли попробовать эту «правильную» еду. Они продегустировали бездрожжевой хлеб с семенами кунжута, вкусный сыр, льняное масло и др.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
В Кожуховской библиотеке отметят 105-летие со дня рождения Сергея Михалкова В ОППМС «Кожухово» начинается тренинг для родителей и их малышей В библиотеке № 101 прошла встреча, посвященная творчеству Максима Горького
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
53-летняя Апина изменилась до неузнаваемости25
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью6
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес15
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью2
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей40
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:09
Как выглядит самая старая живая Барби
Красота
00:45
Поклонники раскритиковали Королеву за наряд и лишний вес
Звёзды
00:46
Дапкунайте призналась, что использует майонез
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение