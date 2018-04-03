В Косинском морском клубе прошла беседа о секретах долголетия

Жители Косино-Ухтомского района встретились со специалистом по здоровому питанию Андреем Пильгуном. Беседа прошла в помещении Косинского детского морского клуба.

Участники беседы узнали о вредных и полезных для нашего организма продуктах, о секретах долголетия, о норме потребления воды человеком в сутки.

Андрей Пильгун рассказал о своей концепции здоровья. За основу организма он берет клетку. Следовательно, если здорова клетка, то здоров и весь организм. Человеку необходимо потреблять микроэлементы и чистую воду, чтобы клетка была в надлежащем состоянии.

Далее были раскрыты секреты долголетия. Тем людям, которые настроены на долголетие, нужно отказаться от вредных привычек, чистить организм от токсинов, есть «правильную» еду.

Стоит отметить, что гости встречи смогли попробовать эту «правильную» еду. Они продегустировали бездрожжевой хлеб с семенами кунжута, вкусный сыр, льняное масло и др.