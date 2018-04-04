Бренд Nestlé Fitness обновляет линейку собственной продукции

Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. О чем думают женщины каждый день? Работа, учеба, дом, любимые, родные, друзья, фитнес, красота и еще 1000 мелочей. Что каждая женщина ждет от собственного завтрака? Легкой готовки, необходимых витаминов и питательных веществ и, конечно, заряда энергии для больших и маленьких побед. Энергичное, полное хорошего настроения утро — это отличный старт для предстоящего дня. В основе новой философии бренда Nestlé Fitness — вера в безграничный потенциал женщин, которым достаточно поверить в себя, чтобы достичь любых целей. А заряд энергии с утра и поддержку в достижении этих целей дают новые готовые завтраки Nestlé Fitness. Исходящая от женщины энергия, позитивный настрой, желание все время идти вперед и реализовывать задуманное — вот что делает каждую особенной и по-настоящему привлекательной. Nestlé Fitness считает, что не важно, какой у тебя цвет волос, сколько тебе лет и сколько ты весишь C уверенность в себе и собственных силах притягивает окружающих и делает каждую женщину уникальной. ;

Обновленная рецептура всей линейки бренда Nestlé Fitness тщательно продумана, чтобы ежедневно давать питательную энергию, а также необходимые витамины и минеральные вещества. Nestlé Fitness теперь содержит цельнозерновые овсяные хлопья, а также витамины группы В.

Усовершенствованный дизайн упаковки еще больше привлекает внимание. Главный элемент ―волна выступает как символ женской энергичности и динамичности. Волна выполнена в естественных, природных оттенках: голубом (синее море), желто-золотом (созревшая рожь), темно-бежевом (сушеный овес), и содержит изображение самого продукта.