Как выбрать кофемашину эспрессо: обзор функций и современных моделей

Фото: Saeco

Кофемашина illy Iperespresso капсульная Y3.2. Мощность 1000 Вт, объём резервуара для воды 1 л, регулировка порций воды (11 990 руб.). Фото: illy

Ещё лет тридцать назад считалось, что хороший кофе эспрессо невозможно сделать в домашних условиях: слишком сложный это процесс. Эспрессо готовился профессиональными бариста с помощью рожковых кофеварок. И сегодня такими кофеварками с удовольствием пользуются многие ценители кофе — те, кто изучил процесс приготовления кофе во всех нюансах и способен в этом деле дать фору профессионалам. Но, увы, подавляющее большинство любителей эспрессо не горят желанием вникать в тонкости высокого искусства, и поэтому они с энтузиазмом встретили появление кофемашин, способных готовить эспрессо в автоматическом режиме.

При заваривании эспрессо предварительные выводы по качеству заварки можно сделать по кофейной пенке. Она должна быть нежной, бархатистой, светло-коричневого оттенка. Фото: Miele

Основные функции современных кофемашин

Что умеет делать современная кофемашина высокого качества? Во-первых, помимо собственно эспрессо такая бытовая техника может приготовить и напитки на его основе с добавлением молока и взбиванием молочной пенки (кофе капучино, латте) или с большим либо меньшим содержанием воды (ристретто, лунго).

Кофемашины часто оформляются в стилистике середины прошлого века, со стрелочным указателем давления и тумблерами-переключателями. Кофемашина illy Iperespresso капсульная X1 Anniversary (39 990 руб.). Фото: illy

При этом готовятся напитки буквально одним нажатием на кнопку. Вы заранее можете запрограммировать напиток, оптимальный по крепости и величине порции, — во многих машинах имеется опция запоминания настроек понравившегося рецепта. В электронной памяти машины могут храниться параметры индивидуальных настроек любимых кофейных напитков всех членов семьи. При необходимости кофемашина может одновременно приготовить две чашки кофе, эта функция есть у многих производителей.

Кофемашина PrimaDonna Elite Experience ECAM 650.85 (De'Longhi). Эксклюзивная технология LatteCrema System для приготовления густой молочной пены с нежной текстурой. С помощью контейнера MixCarafe можно приготовить горячий шоколад, холодный кофе или холодную молочную пену. Фото: De'Longhi

Кофемашина эспрессо ECF01BLEU (SMEG), серия «стиль 50-х годов». Регулируемая система капучино, регулировка количества кофе (35 тыс. руб.). Фото: SMEG

Посмотрев на кофемашину, вы сможете понять, будет ли вам удобно ею пользоваться. Интуитивно понятная панель управления является одним из самых важных атрибутов кофемашины. Далее стоит обратить внимание на капучинатор, который должен не только справляться со своей задачей по вспениванию молока, но и удобно обслуживаться. Кофемашины с интегрированным контейнером для молока придутся по вкусу любителям кофейно-молочных напитков, но не менее удобен и капучинатор, готовый в нужный момент приготовить молочную пенку прямо в чашке.

Кофемашина Philips Easy cappuccino серии 2100. Для оптимальной температуры кофе она оснащена быстронагревающимся бойлером; функция памяти режимов приготовления (33 390 руб.). Фото: Philips

Дополнительные функции кофемашин

Автоматическая очистка от кофейных масел и декальцинация

Машина выводит на экран сообщение, что нужно провести очистку, вы закладываете в отсек для молотого кофе (не в мельницу для зёрен!) специальную таблетку (для очистки от масел или для декальцинации), и дальше машина сама себя чистит. Очень удобно.

В модели TI907201RW серии EQ.9 s700 ( Siemens ) имеется два отдельных контейнера для кофейных зёрен; предусмотрена автоматическая адаптация кофемолки под разные сорта кофе. Фото: Siemens

Кофемашина эспрессо Melitta Caffeo Barista TS. Контроль крепости кофе, регулировка температуры кофе, регулировка порции горячей воды, предварительное смачивание, быстрый пар, подсветка рабочей зоны. Мощность 1450 Вт (69 тыс. руб.). Фото: Melitta

Быстро нагревающийся бойлер

Чем быстрее он прогреет нужное количество воды, тем быстрее будет готова ваша чашка кофе. В лучших моделях на все процедуры по приготовлению (помол зёрен, форматирование таблетки, предварительное замачивание, нагрев воды и заварка) уходит менее минуты.

Кофемашина TI907201RW (Siemens), серия EQ.9 s700. Инновационная система нагрева воды, индивидуальная регулировка температуры напитка (170 тыс. руб.). Фото: Siemens

Предварительное замачивание кофейной таблетки

После прессования кофейного порошка на него подаётся небольшое количество кипятка. Эта процедура улучшает вкусовые свойства напитка и его аромат.

Поднос для подогрева чашек

Качество напитка сильно зависит от точности выдерживания температуры заварки (обычно это 93 °С, вода не доводится до бурного кипения). Если только что заваренный горячий напиток налить в холодные чашки, он мгновенно остынет и потеряет вкус и аромат.

В кофемашине Bosch серии VeroCup 300 есть небольшая площадка для размещения кофейных чашек. Фото: Bosch

Уход за кофемашиной

Кофемашина A7 (Jura), технология One Touch, инновационный заварочный блок P. E. P., минималистичный дизайн (94 990 руб.). Фото: Jura

Кофемашины требуется периодически чистить от накипи и остатков кофейной заварки. Для этого во многих машинах предусмотрены программы автоматической чистки (при этом вам всё равно придётся вручную опорожнять контейнер для использованной заварки и поддон-каплесборник), более простые модели предполагают полностью ручную чистку.

Выбирая кофемашину, обязательно поинтересуйтесь, как нужно за ней ухаживать, насколько легко отсоединяются и снимаются заварочный блок, капучинатор, молочник, поддон-каплесборник, контейнеры для воды и использованной заварки. В одних моделях эти процедуры делаются легко, а в других — возможно, придётся поломать голову. От конструкции съёмных блоков зависит удобство пользования прибором. Например, расположение контейнеров для воды и кофейных зёрен сзади машины может сделать весьма затруднительным их заполнение, если кофемашина будет размещаться в тесной нише кухонной полки. А неудобная конструкция поддона-каплесборника (широкий и плос­кий) при его переполнении чревата тем, что, вынимая поддон, вы прольёте из него несколько капель насыщенного кофейного раствора (поэтому лучше размещать кофемашину подальше от поверхностей, покрытых легко пачкающимися материалами).

Кофемашины производят достаточно много отходов (остатки кофейной заварки), поэтому они должны располагаться в легкодоступном месте, чтобы было удобно их чистить и опорожнять поддон-каплесборник.

Очистка кофемашин СМ5 (Miele) не требует усилий: трубки подачи молока промываются автоматически, а практически все детали пригодны для мытья в посудомойке. Фото: Miele

Какой кофе использовать: в зёрнах, порошке и капсулах?

Автоматическая кофемашина Bosch TIS 30129 RW, серия VeroCup 100. Инновационный проточный нагреватель Intelligent Heater inside. Кофемолка с керамическими жерновами, с изоляцией для снижения шума (24 990 руб.). Фото: Bosch

Встроенная кофемолка есть практически во всех современных моделях. Считается, что лучше всего кофемолка с каменными (керамическими) жерновами: она обеспечивает правильный помол и при этом менее шумная. Крупность помола задаётся вручную, либо настройкой самих жерновов, либо через пульт управления.

В некоторых кофемашинах предусмот­рена возможность использования уже молотого кофе. Для порошка есть отдельный отсек, как правило, небольшой, на две-три порции. Это удобно, например, когда в кофемашину засыпаны зёрна, а вам хочется попробовать новый сорт кофе.

Капсулы для приготовления кофе. Фото: Bosch

Кофемашина Jura S8. Полностью автоматическое приготовление 15 разных кофейных напитков. Инновационный заварочный блок P. E. P. оптимизирует время соприкосновения молотого кофе и воды (139 990 руб.). Фото: Jura

В последние годы распространение получили капсульные кофеварки и кофемашины. В них заряжаются готовые таб­летки-капсулы с оптимально подобранной кофейной смесью. Преимуществом капсульных кофемашин является всегда стабильно высокое качество напитка. Недостатком их может считаться «однообразное меню»: производители предлагают ограниченное количество сортов кофе в капсулах (обычно не более 20–25), хотя, как показывает практика, большинству пользователей такого количества вполне хватает.

Кроме того, себестоимость порции капсульного кофе получается более высокой. Зато стоимость самих капсульных кофемашин, как правило, ниже. Сейчас можно приобрести капсульную кофемашину эспрессо за 15–20 тыс. руб., кофемашина эспрессо начальной ценовой категории будет стоить минимум 25–30 тыс. руб., а кофемашина класса люкс, которая «умеет всё», обойдётся в 70–100 тыс. руб. Так что если вы не очень активно потребляете кофе эспрессо (скажем, 1–2 раза в неделю), то капсульная кофемашина вам подойдёт.

Панель управления должна быть интуитивно понятной, чтобы у пользователей не возникало проблем с кофемашиной. Элементы графического дисплея, в свою очередь, должны быть простыми, яркими и хорошо читающимися; часто в кофемашинах высокого класса можно встретить цветной TFT-дисплей с интерактивным меню. Фото: Jura

При выборе кофемашины очень важно обратить внимание на способ нагрева воды для приготовления кофе. Кофемашины премиального класса часто могут предложить регулировку температуры заваривания с точностью до 1–2 °C. Это поможет гурману настроить машину в соответствии с рекомендациями бариста и полностью раскрыть вкус кофейного зерна. Не менее важна регулировка крепости напитка, которая достигается изменением количества кофейного порошка и воды на чашку кофе. Существуют машины, предоставляющие пользователю расширенный набор настроек, которые позволят почувствовать себя настоящим экспертом-бариста (к примеру, Siemens TI907201RW). А ещё автоматическая кофемашина премиум-класса сможет одновременно приготовить для вас две чашки не только чёрного кофе, но и существенно более сложного напитка — например, макиато.

Юрий Кулыгин

Старший тренинг-менеджер «БСХ Бытовые Приборы»

Кофемашины СМ5 (Miele) очень просты в управлении: даже неопытный пользователь без проблем справится с сенсорной панелью, навигация которой интуитивно понятна с первого же дня использования. По сравнению с моделями старших серий CM6 и CM7, модели CM5 отличаются более компактным и узким корпусом (241 × 360 × 460 мм). Фото: Miele

Капсульная кофемашина TASSIMO VIVY II (Bosch). Для приготовления напитков используются Т-диски, кофейные капсулы особой конструкции, предназначенные исключительно для кофемашин TASSIMO. Фото: Bosch