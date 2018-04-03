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Готовим кулич в хлебопечке
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Готовим кулич в хлебопечке 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— 3 ч. л. сухих дрожжей; — 400 г муки; — ½ ч. л. соли; — 7 ст.л. сахара; — 1 пакетик ванильного сахара; — 2 ст.л. сливочного масла; — 3 яйца; — 170 мл теплого молока; — 100 г изюма, орехов, сухофруктов; — ½ ч. л. куркумы или шафрана;
— ½ ч. л. лимонной или апельсиновой цедры.
Изюм замочите в коньяке или теплой воде и обсушите. В нагретом молоке растопите сливочное масло, но не кипятите. В молоке растворите куркуму или шафран. Дальше действуйте по инструкции вашей хлебопечки.
Вы можете добавить другие специи по вашему вкусу, например, кардамон, анис или корицу.
Установите режим «Основной быстрый» (у меня хлебопечка «Панасоник»), размер — средний, цвет корочки светлый Так как в тесте содержится довольно много сахара, то температура и время выпечки ставится немного меньше.
Аккуратно выньте кулич из формы и обязательно дайте ему остыть. Можно просто посыпать сверху сахарной пудрой, а можно сделать глазурь и украсить цветной посыпкой.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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