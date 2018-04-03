Грядки на подоконнике разбивают доволенцы

Салатами из свежих помидоров и огурцов с грядки на подоконнике Раиса Шут из Довольного начинает угощать свою семью уже в начале марта. В деревне магазинным овощам не доверяют. В середине мая растения хозяйка высаживает в огород, где они продолжают плодоносить.

В семье Александра и Раисы Шут из Довольного четверо детей и трое внуков. Побаловать свежими овощами со своего огорода можно только в летний сезон. Хозяйка научилась продлевать жизнь помидорам и огурцам до поздней осени, спасая плети растений под укрывным материалом.

Зимой на просторных окнах в ее доме всегда росла зелень: укроп, лук и петрушка. А три года назад, купив в январе семена балконных огурцов и помидоров, решила посеять их в горшках. Овощи благополучно взошли и дали в марте первый урожай. Традиция зимнего огорода так и укоренилась в семье. Спросить совета в районе не у кого, не нашла она хозяек, которые отважились бы на зимние «огородные» работы. За несколько лет практики уже сама может рекомендовать сорта и дать уроки всем желающим.

Фото предоставлено Раисой Шут — У нас печное отопление, но в комнате не бывает слишком жарко или холодно, нет пересыхания воздуха. Просторные окна позволяют растениям получать столько света, сколько нужно. Уже сейчас я не стараюсь сеять слишком рано, середина января — самое оптимальное время. Если раньше, то необходима подсветка, день слишком короткий, солнца мало. Для своей семьи я ежедневно снимаю по 2-3 огурца и горсть помидоров, этого достаточно, — рассказала VN.ru Раиса Шут.

Сейчас в трех горшках растут по 3-4 растения (семена с урожая прошлого зимнего периода), плети затянули окно по нитям. Хозяйка через день поливает комнатный огород теплой водой. И не ждет полной зрелости плода, на опыте убедилась, чем чаще срывает овощи, тем быстрее развиваются другие завязи. Каждое растение требует особого внимания и заботы. Главное, как говорит Раиса Шут, нужно чаще подкармливать почву и любить то, чем занимаешься. Конечно, на продажу на окне не вырастишь, но баловать свою семью свежими салатами — легко.

Добавим, новосибирские огородницы отваживаются выращивать на своих балконах и лоджиях не только огурцы и помидоры, но и сладкий перец. Есть, оказывается, и такие сорта — «Ярик», «Таинственный остров» и «Остров сокровищ». Все они «приучены» селекционерами к плохой освещенности и сухости воздуха, плодоносят круглый год, довольно компактные и достаточно декоративные. По вкусу — обычный сладкий перец.