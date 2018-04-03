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Когда в Башкирии будут освящать куличи, яйца и пасхи?
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Когда в Башкирии будут освящать куличи, яйца и пасхи? 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В субботу и воскресенье в храмах Башкирии освятят куличи, пасхи и яйца.
На Страстной седмице, в Чистый четверг принято печь куличи и красить яйца. Освящают их, как правило, после ночного пасхального богослужения в храмах. Но для тех верующих, кто не может участвовать в ночных службах, освящение праздничных блюд будет уже в субботу, в канун праздника. А Литургию с комментариями они смогут увидеть на канале БСТ, третий год транслирующем Рождественскую и Пасхальную праздничные службы республики.
«В субботу 7 апреля после Божественной Литургии до 22.00 во всех православных храмах Башкирии будут освящаться куличи, пасхи и яйца, — комментирует управделами Уфимской епархии РПЦ Дмитрий Кондрашов. — Затем в 23.00 начнётся праздничное Пасхальное богослужение. В 24.00 — Крёстные ходы вокруг храмов. После ночной Божественной Литургии священники освятят принесённые прихожанами куличи, пасхи, яйца и другие скоромные яства, запрещенные в пост».
Кстати, многие православные целый год хранят в доме пасхальное яйцо и кулич. Эта традиция идёт от евреев, выражавших так дань признания празднику. Священники рекомендуют не выбрасывать затвердевшие символы прошлогоднего праздника, а покормить ими рыб и птиц.
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