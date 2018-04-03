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Почему яйца надо красить именно в красный цвет?
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Почему яйца надо красить именно в красный цвет? 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Главный символ Воскресения Христа — красное пасхальное яйцо.
По преданию, Мария Магдалина, прибыв в Рим для проповедования Евангелия, преподнесла в дар императору Тиберию яйцо (на большее у неё просто не было денег) со словами «Христос воскрес из мёртвых, подобно цыплёнку, который вылупится из этого яйца!» Но император не поверил: «Это так же невозможно, как этому яйцу из белого стать красным!». И тут же произошло чудо — яйцо на его глазах окрасилось в красный цвет, символизируя пролившуюся кровь Христа.
«Именно по этой причине «правильное» пасхальное яйцо — красного цвета, а не синего, жёлтого или разноцветное, — комментирует протоиерей Покровского храма Башкортостанской митрополии Вадим Коваль. — Конечно, красить их вы можете в любые цвета, но на освящение в храм приносить лучше того цвета, каким стало белое яйцо в руках Марии Магдалины. Если бы чудо произошло, допустим, с яблоком, то оно было бы сегодня символом Христова Воскресения. Главное, христианам надо знать смысл покраски яиц, не сводить его к традиции и моде».
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