Как в ресторане: готовим вкусный борщ и наваристые щи с грибами

С 8 апреля и каждое воскресенье в 10.15 смотрите на телеканале «МИР» программу «Как в ресторане». В ней мы раскрываем секреты мировых шеф-поваров, честно рассказываем о том, о чем вам больше никто не расскажет: хитрости приготовления и рецепты даже самых изысканных ресторанных блюд. Мы покажем то, что повара оставляют за закрытой дверью кухни. Профессиональные секреты и решения, чтобы зрители на своей кухне смогли готовить, как в ресторане, вы увидите 8 апреля в 10.15 на телеканале «МИР».

В нашей культуре прочно укоренилось представление о том, что на обед нужно непременно есть горячий суп или борщ. Это вкусно и полезно. Россия — вторая после Китая страна мира по количеству ежегодно съедаемых порций первых блюд. Самым популярным из них считается борщ, а на втором месте — щи из свежей капусты. И у каждой хозяйки есть свой рецепт. Мы решили полюбопытствовать, как эти популярнейшие блюда готовят в ресторанах. Шеф-повара охотно согласились поделиться с читателями «МИР 24» своими секретами.

Борщ украинский с пампушками

Фото: предоставлено рестораном

{} Рецепт наваристого украинского борща на грудинке — от шеф-повара ресторана «Шинок» Елены Никифоровой

Ингредиенты:

Говяжья грудинка — 700 г Лук (для варки) — 1 шт Морковь (для варки) — 1 шт Лук (для пассировки) — 80 г Морковь (для пассировки) — 80 г Картофель — 1900 г Капуста белокочанная — 900 г Фасоль гигантская белая — 200 г Свекла — 2100 г Сало — 170 г Чеснок — 30 г Томатная паста — 500 г Чесночный соус — 50 г Как готовить:

Сварить бульон из говядины: мясо с костей не снимать, залить его холодной водой, довести до кипения, снять пену, уменьшить огонь и варить минут 40. Затем крупно нарезать лук и морковь, обжечь на сухой сковороде — и в бульон. Продолжить варить бульон примерно 2,5 часа. Далее положить лавровый лист и снять бульон с огня.

Фасоль промыть, сварить в отдельной кастрюле до полуготовности. Порезать свеклу соломкой и пассировать с томатной пастой до мягкости. При необходимости добавить немного бульона.

Когда мясо сварится, вынуть его, снять с костей и порезать небольшими кусочками. Вернуть в кастрюлю в самом конце, минут за 5 до готовности борща.

В готовый бульон положить нарезанный кубиками картофель и варить до полуготовности. Фасоль откинуть на дуршлаг, дать воде стечь, затем добавить в борщ, довести до кипения. Нашинковать капусту и добавить в борщ. Пассировать мелко нарезанные лук и морковь, добавить туда же. Когда картошка в бульоне сварится, ввести в борщ готовую пассированную свеклу. Дать покипеть еще минут 5.

Сырое несоленое сало прокрутить через мясорубку с чесноком, добавить в готовый кипящий борщ и сразу выключить под ним огонь.

Для чесночного соуса смешать измельченный чеснок и рубленый укроп, потолочь вместе, чуть-чуть разбавить водой. Подавать борщ со сметаной, пампушками и чесночным соусом.

Щи по-валаамски

Фото: предоставлено рестораном

{} Второй рецепт годится даже для тех, кто сейчас постится. Это щи с грибами от шеф-повара гастроцентра «Зарядье» Павла Петухова. А сметану, которая входит в рецепт, вы можете и не использовать.

Ингредиенты:

Для бульона овощного:

Лук репчатый очищенный — 40 г Морковь очищенная — 40 г Корень сельдерея — 20 г Петрушка листья — 10 г Укроп листья — 10 г Вода питьевая — 1 л Для щей:

Капуста белокочанная очищенная — 110 г Лук репчатый очищенный — 50 г Морковь очищенная — 50 г Картофель очищенный — 110 г Перец болгарский без семян — 25 г Масло растительное — 10 г Томаты очищенные — 70 г Лавровый лист — 1 шт Перец черный молотый — по вкусу

Соль — 10 г Сок лимонный свежевыжатый — 3 г Укроп свежий — 2 г Петрушка свежая — 2 г Горошек зеленый консервированный без маринада — 45 г Бульон овощной — 600 г Грибы белые отварные — 120 г Для подачи:

Сметана 20% — 50 г Петрушка листья — 2 г Как готовить:

Для овощного бульона обжарить на гриле листья петрушки и укропа, сложить все ингредиенты в кастрюлю, залить водой и варить на медленном огне под крышкой 1,5-2 часа. Процедить.

Картофель нарезать кубиками. Капусту, лук и морковь нарезать соломкой и обжарить на растительном масле. Затем добавить томаты, перец, грибы, зеленый горошек. Все ингредиенты чуть потушить, потом залить овощным бульоном и варить до готовности. Заправить солью, перцем, лимонным соком, петрушкой и укропом. Подавать со сметаной и зеленью. Приятного аппетита!

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