Эксперты рассказали, чем не нужно питаться до и после тренировок

Эксперты рассказали, какие продукты питания лучше не есть непосредственно до или сразу после тренировок. В частности, рекомендуется отказаться от салатов и избегать спортивных напитков, но не быть таким категоричным в отношении пива. То, что именно вы употребляете перед тренировками, определяет уровень энергии во время занятий и количество сгоревшего жира. Питание после тренировок не менее важно, так как в следующие несколько часов телу необходимо восполнить потерянную энергию, восстановить мышцы после микротравм, что запускает процесс их роста. Очень многие люди ошибочно думают, что самым подходящим выбором для питания до и после тренировок будут спортивные напитки, салаты и энергетические батончики, а вот до алкоголя лучше вообще не дотрагиваться. Однако эксперты опровергают все эти суждения. Перед тренировками лучше съесть что-нибудь лёгкое, или вообще ничего не употреблять. Иначе вместо того, чтобы фокусироваться на сожжении жира и построении мускулатуры наш организм будет использовать полученную энергию для пищеварения, если мы съедим слишком многое. Не стоит выбирать овощи, богатые пищевыми волокнами, так как они медленно перевариваются и требуют много энергии. А вот фрукты будут более полезны, поэтому смело съедайте яблоко или грушу, персики или сливы. Откажитесь от употребления жирной пищи вроде гамбургеров и жареных яиц, так как они тоже медленно перевариваются, забирая необходимую энергию. Что же касается выбора напитков, то не налегайте на энергетики, которые содержат много дополнительных сахаров, искусственных подсластителей и фруктозы. Лучше пить обыкновенную воду. После тренировок энергетические батончики и спортивные напитки также не подойдут, а вот бокал вина или кружка пива, как ни странно, пригодятся. Пиво производит восстанавливающий эффект, что связано с процессом брожения углеводов. Вино содержит субстанции растительного происхождения, полезные для здоровья. Естественно, что здесь крайне важно употреблять алкоголь умеренно — не более одной порции. А вот салаты после тренировок нам не нужны, в них слишком мало калорий, они не помогут восстановить потерянную энергию. Жирная пища с этим справляется лучше, но и с ней лучше не перебарщивать. В целом, после усиленных тренировок хороший эффект дают также белки и углеводы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)