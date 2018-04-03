Пять привычек, которые помогут сбросить лишний вес быстрее

Избавиться от лишних килограммов непросто, но есть ряд хитростей, которые позволят сделать это быстрее. Пять пищевых привычек, благодаря которым можно худеть эффективнее — в материале «Советского спорта».

Привычка 1. Кофе и чай пьем без сахара

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Публикация от fabianovalentepresentes (@fabianovalentepresentes)

3 Апр 2018 в 5:51 PDT Эксперты американского издания Muscle&Fitness подсчитали: если сложить весь сахар, который в среднем за день человек кладет в свой чай или кофе, получится горка, по размерам равная суповой тарелке.

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Привыкайте пить кофе и чай без сахара! В крайнем случае, добавляйте его в минимальных количествах — примерно, по половине чайной ложки на чашку напитка. Это, во-первых, снизит калорийность дневного рациона. А значит будет легче уйти в минус по количеству ежедневно потребляемых калорий, без чего похудение невозможно. Во-вторых, оздоровит организм в целом: нормализует процессы обмена веществ, снизит интенсивность работы щитовидной железы, благотворно повлияет на работу сердечно-сосудистой системы. В итоге вы будете и чувствовать себя лучше, и худеть быстрее.

Привычка 2. Ограничиваем потребление картофеля

Калорийность картофеля и его высокий гликемический индекс (способность углеводов усваиваться и повышать уровень сахара в крови) сделали картофель изгоем в мире фитнеса. Впрочем, последние исследования (в том числе национального центра по охране и безопасности продуктов питания США) говорят, что вред картофеля для похудения— преувеличен.

Чтобы картофель не вредил фигуре, нужно придерживаться трех правил. Первое — употреблять картошку только в вареном или запеченном виде. Жареный картофель, картофель во фритюре, чипсы из картофеля необходимо убрать из своего рациона. Второе — за раз можно съедать не более трех клубней картофеля. При этом стараться не мешать их с жирной и жареной пищей. Третье — употребляйте картофель не чаще двух раз в неделю. Этот свод правил «картофельной гигиены» позволит вам легче избавиться от лишних килограммов.

Правило 3. Фрукты едим в первой половине дня Na zdrowie 👋🏼 #chia #szpinak #banan #kiwi u @joanna__zak 💚👍🏼#zielonykoktajl #miksujnazdrowie

Публикация от Zielone Koktajle official 🇵🇱 (@zielone_koktajle)

3 Апр 2018 в 4:24 PDT Такие фрукты как виноград, банан, груши, дыни, сливы содержат большое количество сахара-фруктозы. Их потребление во время снижения веса рекомендуют ограничивать до одного фрукта или небольшой порции в день. Причем, лучше есть фрукты в первой половине дня, а не вечером. С утра и до обеда метаболические процессы организма работают быстрее. Это поможет извлечь максимум пользы из фруктов и минимизировать их негативное влияние на фигуру. В целом отдаем предпочтение менее калорийным фруктам — в первую очередь, яблокам и цитрусовым (если нет аллергических реакций).

Правило 4. Йогурт вместо майонеза

Майонез из магазина — враг, который может перечеркнуть все попытки обрести стройность. В 100 г майонеза около 700 Ккал— примерно, как в двух «Биг Маках». Привычка приправлять салаты майонезом или добавлять майонез в качестве соуса в основные блюда делает невозможной попытку жить в условиях дефицита калорий. Низкокалорийный майонез — не выход из положения: в его составе загустители и эмульгаторы, которые напрягают одновременно печень, почки, щитовидную железу, влияют на состояние крови.

Выход: менять майонез на нежирный йогурт и использовать в качестве заправки только его.

Правило 5. Все порции сокращаем минимум на треть

Sen morgenmad inden aftenvagt! 🏆🌱💕😍 #greenie #healthybreakfast #healthyfood #morning #tuesday #morgenmad #sundmorgenmad #chia #spinat #avocado #hindbær #hampefrø #banan #mynte 💕

Публикация от Fru Nielsen (@karinamus82)

3 Апр 2018 в 1:31 PDT Диетология давно пришла к единому мнению: лучше есть чаще, но меньше. Чересчур большие порции еды мешают ее усвоению, быстро откладываются «в бока», повышают уровень холестерина в крови.

Оптимальны для еды порции, которые можно примерно уместить в ладонях, если сложить их лодочкой. Старайтесь прийти именно к такой «дозировке». А чтобы избежать сильного голода — заранее запасайтесь едой на день. На работу берите с собой контейнеры с обедом. Покупайте орехи, бананы, нежирный творог. В день должно быть 3 основных приема пищи (завтрак-обед-ужин) и два перекуса. Помните, что последний прием пищи нужно организовать за 2,5-3 часа до сна.