Весенний уход: как заботиться о коже и волосах?

Выглядеть хорошо хочется всегда, а особенно весной, когда природа просыпается и расцветает. И нам тоже хочется вылезти из своего зимнего кокона, сбросить все лишнее и обновиться. Уход за кожей и волосами в каждом сезоне имеет свои особенности. Мы поделимся с вами секретами весеннего ухода за собой.

Отшелушивание

Пока солнце еще не стало совсем летним, самое время заняться отшелушиванием. За зимний период кожа становится плотнее, на ней образуется «панцирь» из омертвевших клеток, питательных кремов и масел, которые мы использовали зимой, а также токсинов и загрязнений, попадавших на кожу со снегом и дождем. Можно пройти курс салонных процедур или заняться домашним отшелушиванием. Для этого лучше не использовать абразивные скрабы, а сделать выбор в пользу кислотных пилингов. Делать это нужно по вечерам, чтобы за ночь кожа успела восстановиться.

Тщательное очищение

Зимой кожа не так сильно загрязняется, как в теплое время года. Поэтому весной следует уделять больше внимания тщательному очищению кожи. Используйте пенку или нежное мыло, очищающий лосьон или мицеллярную воду. Смывать косметику можно маслом (кунжутным, кокосовым, авокадо и т. д.), после чего протирать лицо горячим влажным полотенцем. Кожа после такой процедуры становится более гладкой и нежной, но этот вариант не подходит девушкам со слабыми капиллярами и склонностью к покраснению.

Облегченный уход

Морозы и ледяные ветра закончились, поэтому нашей коже больше не нужны тяжелые питательные кремы, время переходить на увлажняющие гели и лосьоны. Многие дерматологи рекомендуют выбирать средства с защитой от солнца, но есть «лагерь» противников таких кремов, поскольку химические ингредиенты, защищающие кожу от ультрафиолета, вредят организму на более глубоком уровне. Лучше обзавестить крупными очками с фильтром и при первой же возможности надевать шляпу с полями.

Весенний макияж

В теплое время года кожа больше потеет, поэтому не стоит покрывать лицо плотным слоем макияжа. Зимой тональная основа является дополнительной защитой от суровой погоды, но весной это уже не требуется. Поэтому самое время перейти на минеральные пудры, которые не только выравнивают цвет лица, но и увлажняют и питают кожу, благодаря своему богатому витаминно-минеральному составу. Многие минеральные пудры дополнительно защищают кожу от воздействия солнца.

Дополнительные витамины

За зиму кожа обезвоживается и нуждается в восстановлении. Делать это можно с помощью сывороток, масок, натуральных масел или витаминов в чистом виде. В аптеке можно приобрести витамины для инъекций, например, витамины группы В и наносить их на кожу под крем или маску. Витамин Е поможет вернуть коже упругость и восстановить защитные функции, а витамин С, нанесенный в качестве маски-скраба, отшелушит и освежит.

Красота изнутри

Конечно, нельзя забывать и о том, что кожа — это орган, на который не в последнюю очередь влияет наше питание. Овощи, цельнозерновые крупы, орехи, фрукты, зелень, рыба, кисломолочные продукты помогают укрепить клетки и восстановить кожу. Витаминные комплексы, натуральные БАДы, суперфуды тоже будут не лишними весной для того, чтобы восстановить витаминно-минеральный баланс в организме. Особенно важно для красоты принимать омега-3 жирные кислоты, витамин Д, витамины группы В и цинк.

Водные процедуры

Кожа тела тоже нуждается в смене ухода весной. В зимний период кожа тела особенно сохнет из-за обилия одежды, шерстяных вещей, а весной мы постепенно раздеваемся, так что кожу тоже нужно обновлять. Для кожи тела можно использовать абразивные скрабы. Их можно купить или сделать самостоятельно на основе спитого кофе, соли или сахара. Для самодельного скраба смешайте образивную основу с 3-5 каплями цитрусового эфирного масла и любимого геля для душа. Раз в неделю можно принимать детокс-ванну с 1-2 чашками соды. Это поможет очистить кожу от накопившихся токсинов. После такой ванны, нужно принять душ и нанести на кожу любое натуральное масло.

Уход за волосами

Весной мы наконец-то снимаем шапки! А под ними чаще всего обнаруживаем тусклые, сухие волосы с секущимися кончиками. Поэтому начать новый сезон рекомендуем с подравнивания кончиков. Весна приносит с собой влажность, поэтому, чтобы волосы были более послушными, посоветуйтесь со своим мастером о том, какую маску или сыворотку подобрать. После мытья волос можно использовать специальное масло для того, чтобы «запечатать» кончики. Старайтесь меньше использовать фен, а сменить его утюжки, если укладка необходима. Сушка феном менее щадяща к волосам, чем использование щипцов и плоек, поскольку способствует еще большему сечению.

Золотые ручки

Мы сняли перчатки и варежки, но погода еще не балует теплом, поэтому о коже рук и ногтях тоже нужно позаботиться. Когда ухаживаете за кожей лица, нанесите этот же пилинг и на руки, чтобы обновить кожу. Используйте увлажняющие кремы регулярно, так как весенняя погода непостоянна, и прохладный воздух вместе с ветром могут навредить коже рук. Не забывайте о том, что дома при уборке и контакте с водой и бытовой химией следует надевать перчатки, а под них можно наносить жирный крем или маску. 1-2 раза в неделю делайте для рук ванночки с морской солью, оливковым маслом и эфирными маслами (лимон, лаванда, ромашка, пачули).