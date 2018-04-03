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Сезонные продукты, которые нужно есть в апреле
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Сезонные продукты, которые нужно есть в апреле 

Steaklovers.ru 50 минут назад
Фото: Steaklovers.ru
Весна радует не только увеличением солнечного дня и кислородным насыщением, но и новыми полезными продуктами, созревающими к середине сезона. Такие фрукты и овощи невероятно полезны, так как находятся на пике своего созревания и содержат массу витаминов, микроэлементов и других полезных вещей.
— Манго —
Главные страны-импортеры манго расположены возле и южнее экватора, поэтому фермерам не приходится делать поправку на зимний холод. Апрель — месяц когда манго достигает максимального цветения. В это время собирают сочные зеленые плоды с красноватым румянцем. Они насыщены фруктозой и минералами и могут стать отличным ингредиентом для соуса сальса или чатни.
— Ежевика —
Ежевика растет и в северных широтах, но там она созревает только в конце лета. Однако в Мексике, которая является главным импортером ежевики, очередной урожай поспевает аккурат к апрелю.
— Спаржа —
Весна — сезон спаржи и отличное время чтобы попробовать приготовить эти нежные зеленые побеги. Теплые дни и прохладные ночи идеально подходят для вызревания спаржи, которая впитывает в себя все бродящие в земле соки. Чем меньше побег спаржи — тем нежнее она будет. Более толстые стебли будут иметь ярко выраженные волокна.
— Артишоки —
В апреле можно купить самые мясистые артишоки, впитавшие в себя всю силу земли. Шеф-повара знают, что покупать этих нежных родственников чертополоха нужно именно сейчас, когда они обладают невероятно вкусной мякотью и содержат большое количество витаминов.
— Земляника —
На специальных фермах земляника поспевает к апрелю и автоматически появляется на полках магазинов. Купить поддон с земляникой мы советуем потому, что в ней сейчас находятся те самые сахара и витамины, которые столь необходимы организму, изможденному долгой зимой.
— Шпинат —
Созревший под первым весенним солнцем шпинат невероятно богат железом и кальцием, которые необходимы для нормальной регуляции гормонального фона и рекуперации крови. Шпинат является настоящим суперпродуктом, который даст мощный заряд тонуса организму.
— Картофель —
Первый картофель, созревший в этом году на южных плантациях, представляет собой средоточие полезного резистентного крахмала, огромного запаса витаминов и важных сахаров, которые, расщепляясь, дают организму большое количество полезной энергии.
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