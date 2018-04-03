Сыр оказался фальшивым

Специалисты «Росконтроля» провели проверку 30 образцов сыра, произведенного в России и Белоруссии.

В исследовании участвовала развесная и фасованная продукция ценовой категории от 250 до 590 рублей за килограмм. Закупки проводились в девяти торговых сетях.

Как выяснилось, 60 процентов проверенных сыров — 18 образцов — это фальсификат. Все фальсифицированные образцы вместо молочного жира содержат растительный. Андрей Мосов, руководитель экспертного направления НП «Росконтроль», врач, уточняет: — В результате многочисленных научных исследований было доказано, что трансжиры вызывают атеросклероз и существенно повышают риск развития ишемической болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов.

Среди сыров, где обнаружены растительные жиры, оказалась, в частности, продукция брендов «Переславский сыродельный завод», СДМ, «Порховский», «Брасовские сыры», «Мелодия вкуса», «Сыродел», FreshFoods, «Каменский маслосыркомбинат», «Добрый сыровар» и «Столица молока».

В большинстве образцов содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе превышает допустимое с января 2018 года значение. При этом на образцах указано, что продукт изготовлен по ГОСТу.

Как пояснили в «Росконтроле», поддельный сыр продавали в большинстве популярных сетевых магазинов столицы.

— Мы шесть лет проверяем молочную продукцию. И можем сказать, что процент некачественного сыра, особенно в самом популярном сегменте недорогой продукции, очень высок, — пояснил Андрей Мосов. — Более того, появляются все новые и новые способы фальсификации.

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Минимальная отпускная цена сыра типа «Российский» или «Пошехонский» составляет 410–420 рублей за килограмм. В торговой сети натуральный сыр из качественного молока должен стоить не менее 600 рублей за килограмм.