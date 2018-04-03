Рецепт дня: Суп из чечевицы с солеными огурцами 

Sobesednik.ru предлагает разнообразить постное меню интересным супом из чечевицы.
К постному столу предложим суп из чечевицы с огурцами. Вкусно? Не то слово! Чечевица не просто легкая, но и очень полезная пища.
Что понадобится:
— 1 стакан красной чечевицы
— 2 соленых огурца
— 1 луковица
— 1–2 моркови
— 2–3 картофелины
— перец черный (по вкусу)
— 1–2 ст. л. томатной пасты
— 1 щепотка соли
— зелень (по вкусу)
— 30 г растительного масла
— 2,5 л воды
— 1 ч. л. любимых специй
Как готовить:
Хорошо промойте чечевицу, залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену.
Картофель почистите, помойте и нарежьте кусочками, добавьте к чечевице. Варите под крышкой на минимальном огне 15–20 мин.
Почистите и помойте лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Нарежьте соленые огурцы кубиками.
Разогрейте сковороду, налейте растительное масло. В горячее масло выложите морковь и лук. Тушите, помешивая, на среднем огне 2–3 мин. Выложите томатную пасту. Перемешайте. Добавьте половник бульона из кастрюли. Тушите на маленьком огне 5 мин.
Выложите зажарку в суп. Посолите, поперчите, добавьте нарезанные огурцы и любимые специи. Потомите суп из чечевицы на медленном огне под крышкой еще около 10 мин. Подавайте, посыпав мелко нарезанной зеленью.