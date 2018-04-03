Рецепт дня: Суп из чечевицы с солеными огурцами

Sobesednik.ru предлагает разнообразить постное меню интересным супом из чечевицы.

К постному столу предложим суп из чечевицы с огурцами. Вкусно? Не то слово! Чечевица не просто легкая, но и очень полезная пища.

Что понадобится:

— 1 стакан красной чечевицы

— 2 соленых огурца

— 1 луковица

— 1–2 моркови

— 2–3 картофелины

— перец черный (по вкусу)

— 1–2 ст. л. томатной пасты

— 1 щепотка соли

— зелень (по вкусу)

— 30 г растительного масла

— 2,5 л воды

— 1 ч. л. любимых специй

Как готовить:

Хорошо промойте чечевицу, залейте холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену.

Картофель почистите, помойте и нарежьте кусочками, добавьте к чечевице. Варите под крышкой на минимальном огне 15–20 мин.

Почистите и помойте лук и морковь. Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковь натрите на крупной терке. Нарежьте соленые огурцы кубиками.

Разогрейте сковороду, налейте растительное масло. В горячее масло выложите морковь и лук. Тушите, помешивая, на среднем огне 2–3 мин. Выложите томатную пасту. Перемешайте. Добавьте половник бульона из кастрюли. Тушите на маленьком огне 5 мин.

Выложите зажарку в суп. Посолите, поперчите, добавьте нарезанные огурцы и любимые специи. Потомите суп из чечевицы на медленном огне под крышкой еще около 10 мин. Подавайте, посыпав мелко нарезанной зеленью.