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Фестиваль по ловле и приготовлению форели пройдет в Нижегородской области
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Фестиваль по ловле и приготовлению форели пройдет в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
III международный фестиваль по ловле и приготовлению форели «Красная королева» состоится в селе Большое Мокрое Кстовского района 9 — 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на комитет Госохотнадзора.
Первый день фестиваля будет полностью посвящен рыбной ловле. Участникам предстоит соревноваться в четырех дисциплинах: поплавочная и донная удочка, спиннинг и нахлыст. Победители первого тура перейдут во второй и будут состязаться в ловле «королевской рыбы» — форели.
Второй день фестиваля станет гастрономическим. Участники будут готовить из форели авторские блюда, которые оценит профессиональное жюри. Главным призом станет сертификат на отдыха с рыбалкой для всей семьи победителя.
В финале всех ждет дегустация приготовленных блюд и уха. Вечером также состоятся концерты популярной музыки и бардовской песни.
Напомним, в Нижегородский области прошли ежегодные соревнования по рыбной ловле на спиннинг.
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