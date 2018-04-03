Фестиваль по ловле и приготовлению форели пройдет в Нижегородской области

III международный фестиваль по ловле и приготовлению форели «Красная королева» состоится в селе Большое Мокрое Кстовского района 9 — 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на комитет Госохотнадзора.

Первый день фестиваля будет полностью посвящен рыбной ловле. Участникам предстоит соревноваться в четырех дисциплинах: поплавочная и донная удочка, спиннинг и нахлыст. Победители первого тура перейдут во второй и будут состязаться в ловле «королевской рыбы» — форели.

Второй день фестиваля станет гастрономическим. Участники будут готовить из форели авторские блюда, которые оценит профессиональное жюри. Главным призом станет сертификат на отдыха с рыбалкой для всей семьи победителя.

В финале всех ждет дегустация приготовленных блюд и уха. Вечером также состоятся концерты популярной музыки и бардовской песни.

Напомним, в Нижегородский области прошли ежегодные соревнования по рыбной ловле на спиннинг.