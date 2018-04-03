Уход за кожей рук

Именно весной нежная кожа рук нуждается в защите как никогда. Холодный ветер способствует появлению покраснений, шелушений и трещин на коже. МедикФорум собрал советы, чтобы предотвратить появление неприятных ощущений, а кожа рук оставалась нежной и гладкой, необходимо соблюдать основные правила ухода: Правило № 1. Всегда надевать весенние перчатки при выходе на улицу, это поможет сберечь кожу от покраснения и спасёт от ветра. Без необходимости старайтесь не снимать перчатки, так как для рук очень вреден перепад температур. Если ладони все-таки замерзли, растирайте их друг об друга, чтобы улучшить кровообращение. Правило № 2. Для Интенсивного увлажнения кожи рук и ногтей необходимо подобрать подходящий крем. Крем должен быть обогащён растительными маслами, содержать, витамины А, Е, В, масла, коллаген. Не бойтесь прибегать к помощи кремов, в состав которых входит силикон и глицерин — они способствуют смягчению кожи и помогают удержать влагу. Увлажняющий крем лучше всего наносить на руки толстым слоем и оставлять его на ночь. Правило № 3. Кожа рук очень любит смягчающие и питательные маски. Самой эффективной является маска из яичного желтка с добавлением оливкового масла. Такую маску подойдет для сухой и потрескавшейся кожи. Нужно смешать половину яичного желтка с 3 чайными ложками оливкового масла, помешивая взбить и нанести полученную маску на 10 минут. Когда масло хорошо впитается, остатки необходимо удалить теплой водой с лимоном и нанести на руки крем. Самое главное не забывать придерживаться данных правил и тогда уход за руками превратится в постоянную привычку, а руки будут выглядеть здоровыми и ухоженными всегда. Ранее эксперты рассказали, как сохранить кожу шеи молодой.