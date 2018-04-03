Детокс-рецепты и основные правила

Врач— диетолог, член Национального общества диетологов Анастасия Гюбнер (@nastya.gyubner) рассказала, что какой эффект вам даст детокс, как он влияет на микрофлору кишечника и почему лучше отказаться от сладкого.

Что дает нам детокс?

Казалось бы, ответ лежит на поверхности: слово «detox» означает очищение. Но все не так однозначно. Ежедневно организм атакуют сотни вирусов и бактерий, и нашему иммунитету приходится не сладко. Ему нужно постоянно быть в боевой готовности, чтобы нейтрализовать нетипичные клетки и защищать от «непрошеных гостей». Для того, чтобы иммунная система не давала сбоев, следите за состоянием кишечника и желудочно-кишечного тракта.

Детокс нужен именно для того, чтобы перезапустить ЖКТ. Он позволяет улучшить обменные процессы и общее состояние организма.

Здоровый кишечник и красота — вещи взаимосвязанные. Неправильное питание может стать причиной воспалительных процессов кожи, повышенной секреции сальных желез, появления возрастных изменений. Как правило, такая реакция появляется после употребления сладкого и рафинированной пищи. Для того, чтобы нормализовать состояние кожи после подобных продуктов, нужно отказаться на 10-14 дней от такой пищи (в том числе и сладких фруктов: хурма, банан, инжир). Вне зависимости от типа и системы питания всегда пейте много воды и включайте в рацион продукты, богатые полезными жирами: авокадо, орехи, рыбу, растительные масла.

Любое оздоровление микрофлоры кишечника будет благоприятно влиять на внешний вид: снижать сухость, снимать воспаление, стимулировать выработку коллагена и эластина. Многие исследования отмечают: при употреблении пробиотиков для создания питательной среды в ЖКТ сокращается глубина морщин, акне, возвращается жизненный тонус кожи и выводятся токсины.

Основные правила

Есть расхожий стереотип, что детокс — это 3 — 5 -7 дней на смузи и воде. Это не так. Такая система питания больше похожа на пытку и большой стресс для организма. Полноценный детокс — это минимум 33 дня перестройки организма. Почему 33? Именно столько времени нужно вкусовым рецепторам, чтобы полностью обновиться.

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Детокс необходим для улучшения обмена веществ, перезагрузки организма, повышения жизненного тонуса.

Откажитесь от жареного. Допустимые варианты термообработки: варка, тушка, запекание, гриль.

Полностью откажитесь от кофе, сделав ставку на травяные чаи

Сократите употребление животного белка

Откажитесь от продуктов, содержащих глютен

Исключите из рациона молоко и кисломолочные продукты

Пейте многи чистой воды

Употребляйте жидкую и пюрированную пищу 2-3 раза в день

Сделайте ставку на овощи и фрукты

Калорийность рациона не должна быть ниже вашего базового обмена

Делайте массаж

Плавно входите и выходите из детокса. На адаптацию организму нужно 7-10 дней. Основные правила:

Внимание! Если в период детокс-диеты вы чувствуете вялость, усталость, сонливость, значит организму чего-то не хватает — проконсультируйтесь со специалистом.

Смузи тонизирующий овощной ½ авокадо

½ часть огурца

зелень сельдерея по вкусу

питьевая вода Авокадо очистите. Нарежьте овощи кубиками. Сложите в чашу блендера, налейте 100 мл воды, пюрируйте, добавьте зелень сельдерея и воду.

Смузи десертный фруктовый Банан — 1 шт.

Замороженная клубника –100 г.

Апельсин — 1 шт.

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Сложите в чашу блендера вместе с клубникой. Добавьте 100 мл. воды. Пюрируйте. Банан и апельсин очистите от кожуры. Нарежьте кубиками.

Салат «Табуле» Киноа — 100 г

Огурец –1 шт.

«Черри» — 100 г

Болгарский перец — 1шт.

Зелень

Лимонный сок

Оливковое масло Киноа замочите в горячей воде на 30. Варите около 15 минут. Овощи вымойте и нарежьте кубиками. Соедините все ингредиенты. Добавьте рубленую зелень, оливковое масло и лимонный сок. Готово!

Куриное филе с травами Куриное филе — 500 г

Розмарин

Шалфей

Прованские травы

Лимонный сок

Оливковое масло

Морская соль

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