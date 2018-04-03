Выйди вон! Детокс-рецепты и основные правила

Врач— диетолог, член Национального общества диетологов Анастасия Гюбнер (@nastya.gyubner) рассказала, что какой эффект вам даст детокс, как он влияет на микрофлору кишечника и почему лучше отказаться от сладкого.

Что дает нам детокс?

Казалось бы, ответ лежит на поверхности: слово «detox» означает очищение. Но все не так однозначно. Ежедневно организм атакуют сотни вирусов и бактерий, и нашему иммунитету приходится не сладко. Ему нужно постоянно быть в боевой готовности, чтобы нейтрализовать нетипичные клетки и защищать от «непрошеных гостей». Для того, чтобы иммунная система не давала сбоев, следите за состоянием кишечника и желудочно-кишечного тракта.

Детокс нужен именно для того, чтобы перезапустить ЖКТ. Он позволяет улучшить обменные процессы и общее состояние организма.

Здоровый кишечник и красота — вещи взаимосвязанные. Неправильное питание может стать причиной воспалительных процессов кожи, повышенной секреции сальных желез, появления возрастных изменений. Как правило, такая реакция появляется после употребления сладкого и рафинированной пищи. Для того, чтобы нормализовать состояние кожи после подобных продуктов, нужно отказаться на 10-14 дней от такой пищи (в том числе и сладких фруктов: хурма, банан, инжир). Вне зависимости от типа и системы питания всегда пейте много воды и включайте в рацион продукты, богатые полезными жирами: авокадо, орехи, рыбу, растительные масла.

Любое оздоровление микрофлоры кишечника будет благоприятно влиять на внешний вид: снижать сухость, снимать воспаление, стимулировать выработку коллагена и эластина. Многие исследования отмечают: при употреблении пробиотиков для создания питательной среды в ЖКТ сокращается глубина морщин, акне, возвращается жизненный тонус кожи и выводятся токсины.

Основные правила

Есть расхожий стереотип, что детокс — это 3 — 5 -7 дней на смузи и воде. Это не так. Такая система питания больше похожа на пытку и большой стресс для организма. Полноценный детокс — это минимум 33 дня перестройки организма. Почему 33? Именно столько времени нужно вкусовым рецепторам, чтобы полностью обновиться.

Детокс необходим для улучшения обмена веществ, перезагрузки организма, повышения жизненного тонуса.

Основные правила:

— Откажитесь от жареного. Допустимые варианты термообработки: варка, тушка, запекание, гриль.

— Полностью откажитесь от кофе, сделав ставку на травяные чаи — Сократите употребление животного белка

— Откажитесь от продуктов, содержащих глютен

— Исключите из рациона молоко и кисломолочные продукты

— Пейте многи чистой воды

— Употребляйте жидкую и пюрированную пищу 2-3 раза в день

— Сделайте ставку на овощи и фрукты

— Калорийность рациона не должна быть ниже вашего базового обмена

— Делайте массаж

— Плавно входите и выходите из детокса. На адаптацию организму нужно 7-10 дней.

Внимание! Если в период детокс-диеты вы чувствуете вялость, усталость, сонливость, значит организму чего-то не хватает — проконсультируйтесь со специалистом.

Смузи тонизирующий овощной

½ авокадо ½ часть огурца и по вкусу зелень сельдерея Питьевая вода

Авокадо очистите. Нарежьте овощи кубиками. Сложите в чашу блендера, налейте 100 мл воды, пюрируйте, добавьте зелень сельдерея и воду.

Смузи десертный фруктовый

Банан — 1 шт. Замороженная клубника –100 г. Апельсин — 1 шт.

Банан и апельсин очистите от кожуры. Нарежьте кубиками. Сложите в чашу блендера вместе с клубникой. Добавьте 100 мл. воды. Пюрируйте.

Салат «Табуле»

Киноа — 100 г Огурец –1 шт. «Черри» — 100 г Болгарский перец — 1шт. Зелень Лимонный сок Оливковое масло

Киноа замочите в горячей воде на 30. Варите около 15 минут. Овощи вымойте и нарежьте кубиками. Соедините все ингредиенты. Добавьте рубленую зелень, оливковое масло и лимонный сок. Готово!

Куриное филе с травами

Куриное филе — 500 г Розмарин Шалфей Прованские травы Лимонный сок Оливковое масло Морская соль

Куриное филе замаринуйте в соке лимона, травах, соли. Оставьте на 30 минут. Смажьте оливковым маслом. Отправляйте на сковороду-гриль. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Выложите в форму для запекания. Готовьте 15 минут при температуре 200 градусов.