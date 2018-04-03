Жиросжигающий эффект зеленого кофе

В 21 веке редкий человек может представить свое утро без чашечки бодрящего кофе. Конечно, много у кого сначала идут водные процедуры, и лишь потом чашечка кофе, некоторые могут довольствоваться всего лишь одной чашечкой кофе в день, однако другим может не хватить и 5 чашек. Само собой, последние рискуют со временем встретиться с проблемами со здоровьем, так как большое количество кофеина, содержащегося в кофе вредит организму. Однако, эксперты рассказали сайту МедикФорум, что благодаря открытиям 21 века, можно пить кофе сколько угодно раз в день, но это не простой кофе, не стоит путать! Эта новинка называется зеленый кофе для похудения. Такой зеленый кофе сжигает в среднем в месяц до 9кг жира, потеря веса происходит за счет высочайшего содержания в зернах зеленого кофе хлорогеновой кислоты, это вещество обладает колоссальным жиросжигающим эффектом. Мощный эффект давно доказан американскими и французскими учеными, а так же подтвержден отечественными исследованиями. Небольшой научный факт — на 235ом нациальном собрании экспозиции Американского химического общества было проведено исследование во главе с Джонни Кинсоном, который вместе со своими колегами описали результат воздействия зернового зеленого кофе на группу людей из 200 человек, страдающих избыточным весом и ожирением. Исследование показало поразительный результат! 186 человек из 200 за первый месяц употребления зеленого кофе для похудения потеряли в среднем по 11кг! Тогда еще не было известно, как правильно готовить зеленый кофе, делали простой отвар, который давал уже такой мощнейший эффект. В России зеленый кофе давно успел завоевать огромную популярность, благодаря этому напитку примерно 15% населения страны страдающего проблема лишнего веса испытало положительный эффект данного продукта. У нас не принято есть в чистом виде зерна этого кофе, его можно заваривать и пить как обычный напиток, однако не боясь передозировки кофеина, т. к. он почти не содержится в зеленом кофе. Можно конечно добавлять сахар, но это скорее лишнее чем необходимость, молоко так же стоить исключить, т. к. это лишние углеводы. Если на первых порах совсем сложно пить горький кофе, то следует добавлять ложку меда, желательно гречишного, т. к. именно этот мед не обладает углеводной нагрузкой и не дает старт для выработки глюкагона, гормона отвечающего за повышенный уровень глюкозы в тканях. Разумеется, прежде всего эффективность употребления зеленого кофе зависит от индивидуальных особенностей организма, кроме того важно правильно и вовремя употреблять этот напиток, сохранять в прохладном месте сами зерна, обязательно сухом. Перед употреблением кофе следует воздержаться от алкоголя, а так же не смешивать его с другими напитками. Ранее эксперты рассказали, что не от всякого кофе можно похудеть.