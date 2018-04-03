Эксперты: Половина сыра на рынке сделана не из молока

Кабинет министров должен принять меры по контролю за оборотом продукции «сыроподобного типа» на территории страны и доложить до 15 июня. За нарушение требований техрегламентов, предъявляемых к пищевой продукции, будет усилена административная ответственность. Поручения даны президентом Владимиром Путиным по итогам рабочей поездки в Краснодарский край в марте.

Продукт сыроподобного типа — это белково-растительный концентрат. Его объем на российском рынке оценивается примерно в 150 тысяч тонн. Данная субстанция дешевле настоящего сыра, а потому теснит его. Потребителей вводят в заблуждение лживыми этикетками, а производители натурального молока терпят убытки из-за снижения спроса.

Масштабы проблемы пытаются оценить и госорганы, и общественные организации. Например, по данным Россельхознадзора , доля фальсификата среди всех молочных продуктов составляет около 20 процентов, а в сегменте сыров в некоторых регионах может доходить до половины всей продукции. В Роспотребнадзоре говорят о 3-4 процентах фальсификата. Кстати, накануне ведомством дано поручение своим территориальным органам усилить контроль с лабораторным сопровождением за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях. Общественная организация «Росконтроль» из 30 проверенных наименований сыра признала фальсификатом 18, то есть 60 процентов. А по данным автономной некоммерческой организации «Роскачество», которая проверяла сыр «Российский», из 30 протестированных образцов нарушения были выявлены в девяти.

Но дело не только в объеме фальсификата, а в его, так сказать, качестве, говорят эксперты. Сыр должен на 100 процентов состоять из молочного жира, а в «сырный продукт» — не менее чем на 50 процентов. Однако теперь в некоторых образцах «сыра» молоко отсутствует в принципе, отмечают в «Росконтроле». Кстати, заменитель — пальмовое масло, как выясняется, не самый худший вариант, оно хотя бы не содержит трансжиров. Ради экономии уже используются модифицированные растительные жиры (нам они известны на примере маргарина) с высоким содержанием трансизомеров. Такие продукты опасны для здоровья людей.

В некоторых «сырах» на полках магазинов молока нет вообще, а вместо пальмового масла используются трансизомеры