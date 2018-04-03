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Несъедобные, но очень полезные части продуктов
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Несъедобные, но очень полезные части продуктов 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
После использования ряда продуктов остаются отходы в виде кожуры, которые обычно все выбрасывают. Однако даже несъедобные части некоторых фруктов и овощей могут оказаться весьма полезны в быту и для здоровья.

Банан

Если приложить банановую кожуру со стороны мякоти к ранке или царапине, это поможет быстрее ее заживить. Также с помощью настоянной на этом продукте воды можно удобрять растения. Если же употреблять ее в пищу, благодаря антиоксидантам в составе легко существенно снизить процент вероятности возникновения сахарного диабета, сердечных недугов и рака.

Арбуз

Подавляющее большинство граждан отправляют арбузные корки в мусор, однако они имеют в своем составе витамины С и В6, которые полезны для кожи и, кроме того, иммунитета. Ученые также обнаружили в корках значительную концентрацию аминокислоты цитруллина, помогающей наладить кровообращение. Арбузные корки можно употреблять в пищу в виде фруктового коктейля или после обжарки.

Картофель

Очистки картофеля помогают избавиться от темных кругов под глазами, а благодаря содержащемуся ферменту катехолаза кожа заметно омолодится. Для результата следует класть картофельные очистки на веки регулярно, держа их около 10 минут.

Цитрусовые

В апельсиновой кожуре содержится масло лимонена, которое хорошо отпугивает муравьев, комаров и мух. Для заметного результата следует измельчить кожуру в блендере, затем смешать массу с водой, а полученной смесью можно обрызгать дом или взять ее с собой в поход. Кожуру грейпфрута можно употреблять в пищу, поскольку она прекрасно снижает уровень холестерина. Ее можно класть в чай в протертом виде или сделать леденцы, прокипятив цедру предварительно с сахаром и водой.

Луковая шелуха

В луковой шелухе можно найти питательное вещество кверцетин, который помогает снизить уровень сахара в крови, очистить артерии и уменьшить воспаление. Принимать луковую шелуху в пищу можно с бульоном, если добавить ее в суп во время приготовления и убрать перед подачей к столу.

Арахис

Чтобы сэкономить средства на наполнителе для кошачьего туалета, можно заменить его арахисовой шелухой. Для этого следует замочить необходимое количество шелухи в воде, добавить немного моющего средства и посыпать пищевой содой. К тому же, этот метод помогает сохранять окружающую среду.

Листовая свекла

Листья свеклы не употребляют в пищу из-за немного горького привкуса, но этот продукт может стать весьма полезным для иммунной системы. Чтобы приготовить черешки дома, следует нарезать их и обжаривать на сковороде в течение 20 минут, а потом заправить лимонным соком, измельченным чесноком и приправами по вкусу.
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