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Употребление пасты не может стать причиной ожирения
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Употребление пасты не может стать причиной ожирения 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
К такому приятному выводу пришли исследователи из St Michaels Hospital в Канаде. Радостная новость для многих миллионов любителей спагетти. Само по себе увлечение пастой не является фактором развития ожирения, если эти макароны входят в часть здоровой диеты. В отличие от большинства очищенных углеводов, которые очень быстро поглощаются кровотоком, паста обладает низким гликемическим индексом, а значит, она вызывает очень небольшие изменения уровня сахара в крови, по сравнению с теми продуктами питания, которые имеют повышенный гликемический индекс. В ходе метаанализа ученые идентифицировали 30 рандомизированных клинических исследований, в которых приняли участие почти 2 500 человек, употребляющих пасту вместо других углеводов в качестве здоровой низкогликемической диеты. Результаты анализа однозначно показали, что макароны не вносят никакого вклада в прибавку веса или увеличение объема жира в организме. В реальности, употребление пасты даже приводило к заметному, но не слишком выраженному похудению. Поэтому вопреки распространенным предубеждениям, спагетти всё-таки могут стать частью здоровой диеты. Принявшие участие в исследовании люди употребляли, в среднем, 3,3 порции пасты в неделю вместо других углеводов. Одна порция составляет приблизительно половину тарелки приготовленной пасты. При этом в течение 12 недель они похудели, в среднем на полкило. Этот эффект наблюдался только при употреблении пасты с другими продуктами с низким гликемическим индексом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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