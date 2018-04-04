Чайная пауза: 3 диетических десерта для тех, кто следит за фигурой

Лимонные пирожные с авокадо Эти пирожные без муки и выпечки — то, что надо, если вы хотите наградить себя за достижения в фитнесс-клубе. Благодаря авокадо такой десерт богат фолиевой кислотой, витаминами А, В, С, Е, К, очищает кровь от холестерина, улучшает кровообращение и состояние кожи. Вам понадобится: Авокадо — 2 шт. Сок лимона или лайма — 2 ст.л. Мёд — 2 ст.л. Кокосовое масло — ½ стакана Финики — ½ стакана Орехи (грецкие, миндаль, арахис) — ½ стакана Соль и кайенский перец — по вкусу Приготовление: Размельчите финики с орехами, добавьте щепотку соли и кайенского перца, если любите пикантный вкус. Выложите смесь на дно формочек для кексов и приготовьте крем из авокадо, сока цитрусовых, меда и кокосового масла. Добавьте крем в формочки и уберите пирожные в морозилку на пару часов. Желе на агар-агаре Агар-агар — природный загуститель из морских водорослей. Так же, как и желатин, он положительно влияет на здоровье суставов, но кроме того, улучшает работу кишечника, обладает противовоспалительными свойствами, содержит много йода и дает ощущение насыщения. С помощью агар-агара, сока и фруктов можно сделать вкусное желе без добавления сахара. Вам понадобится: Фрукты или ягоды — 200 гр. Агар-агар — 1 чайная ложка с горкой Сок — 200 гр. Приготовление: Замочите агар-агар в яблочном соке на 40 минут, затем доведите до кипения. Фрукты мелко порежьте или сделайте из них пюре, смешайте с соком. Теперь можно разлить будущее желе по формочкам и охладить. Яблочный крамбл Для тех, кто выбирает сыроедение, мы тоже подготовили вкусный и полезный рецепт. Десерт с яблоками у многих с детства ассоциируется с шарлоткой, и отказаться от него бывает сложнее, чем от других сладостей. Яблочный крамбл с орехами и финиками может стать прекрасной заменой традиционного десерта. Вам понадобится: Грецкие орехи — ½ стакана Финики — 7 шт. Яблоки — 4 шт. Лимонный сок — 3 ст. л. Изюм — по вкусу Сахар — по вкусу Приготовление: Первым делом 2 финика и грецкие орехи смешиваем в блендере до крошки, затем нарезаем кубиками 2 яблока, смешиваем с ложкой лимонного сока и сахаром и даем пропитаться. Для приготовления соуса смешиваем в блендере оставшиеся яблоки, финики и лимонный сок до состояния пюре. Выкладывать десерт рекомендуем слоями: яблоки, соус, а финальным штрихом станет ореховая крошка. Запивать полезные сладости лучше зеленым чаем, который улучшает работу пищеварительной системы и способствует похудению благодаря специальным полисахаридам, улучшающим обмен веществ. Как и ЗОЖ-десерты, этот напиток порадует не только пользой, но и приятным вкусом. Фото: shutterstock.com