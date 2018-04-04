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Запеченная капуста с кокосом и халвой
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Запеченная капуста с кокосом и халвой 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Капуста 100 г  Молоко кокосовое 50 г  Тростниковый сахар (неочищенный) 5 г  Халва 25 г  Микрогрин (миниатюрная молодая зелень) 2 г  Соль, перец по вкусу
Приготовления:
Капусту промыть, просушить, посыпать тростниковым сахаром и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Достать капусту из духовки, быстро обжарить на раскаленной сковороде, добавить кокосовое молоко, соль, перец и немного тростникового сахара. Выложить капусту на тарелку и посыпать крошкой из подсолнечной халвы, украсить микрогрином.
Фото: архив ресторане
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