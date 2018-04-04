Запеченная капуста с кокосом и халвой

Вам понадобится:

Капуста 100 г Молоко кокосовое 50 г Тростниковый сахар (неочищенный) 5 г Халва 25 г Микрогрин (миниатюрная молодая зелень) 2 г Соль, перец по вкусу

Приготовления:

Капусту промыть, просушить, посыпать тростниковым сахаром и запечь в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Достать капусту из духовки, быстро обжарить на раскаленной сковороде, добавить кокосовое молоко, соль, перец и немного тростникового сахара. Выложить капусту на тарелку и посыпать крошкой из подсолнечной халвы, украсить микрогрином.

Фото: архив ресторане