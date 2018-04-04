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Роскачество рассказало, как выбрать «правильный» шашлык
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Роскачество рассказало, как выбрать «правильный» шашлык 

Авторадио 1 час назад
Фото: Новости РуФокс
В преддверии майских праздников Роскачество готовит масштабное исследование мяса для шашлыков разных марок, представленных на полках магазинов страны. До объявления официальных результатов эксперты дают советы, как выбрать самый вкусный и полезный продукт. Специалисты рекомендуют брать шашлык, упакованный на мясокомбинате известного производителя. В составе самого популярного — свиного шашлыка — не рекомендуется наличие консервантов и стабилизаторов, усилителей вкуса, загустителей, красителей, ароматизаторов. Специалисты называют лучшим составом шашлыка свинину с луком, поваренной солью, пряностями, водой и уксусом. Кусочки продукта должны быть одинакового размера, чтобы мясо доходило до готовности одновременно. Эксперты также советует обращать внимание на дату изготовления, особенно если не будет возможности съесть шашлык как можно быстрее.
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