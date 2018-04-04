Ещё
Чем нельзя красить яйца на Пасху?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына

Чем нельзя красить яйца на Пасху? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Важно, чтобы красители, которые вы используете для пасхальных яиц, были пищевыми, а не химическими.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем опасно красить яйца при помощи цветных тканей и ниток.
Такой домашний способ окрашивания, когда яйца, обмотанные лоскутом ткани и нитками, варят в течение 20 минут, был очень популярным. Ведь в результате получается красивый мраморный рисунок. Однако красители, которые используются для тканей, — химические, а не пищевые. При варке они проникают через поры скорлупы в яйцо, а это опасно для здоровья.
Допустимые красители:
азорубин (Е122), антоцианы (Е163), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), желтый хинолиновый (Е104), зеленый S (Е142), индигокармин (Е132), кармин (Е120), каротин и его производные (Е160), понсо 4R (Е124), синий блестящий FCF (Е133), синий патентованный V (Е131), тартразин (Е102).
На этикетках пищевых красителей, предназначенных для розничной продажи, должны быть указаны рекомендации по их применению и маркировка «Пищевая добавка».
Также важно помнить, что использование яиц водоплавающей птицы категорически запрещено.
АиФ: последние новости
Сколько можно хранить готовую творожную пасху? В Орле откроют центр правовой и психологической помощи детям Сколько можно хранить готовые пасхи и куличи?
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына15
Фанаты уличили Орлову в обмане3
«Выглядит на 50»: Пынзарь поправилась и постарела
Что в женской внешности отталкивает мужчин20
Самая сексуальная женщина гордится обвисшей грудью
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
00:54
Буйнов раскрыл секрет гиперсексуальности
Звёзды
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
00:57
Поддельный рис, которым нас пытаются кормить
Еда
00:49
Семенович пишет книгу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение