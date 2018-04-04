Чем нельзя красить яйца на Пасху?

Важно, чтобы красители, которые вы используете для пасхальных яиц, были пищевыми, а не химическими.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем опасно красить яйца при помощи цветных тканей и ниток.

Такой домашний способ окрашивания, когда яйца, обмотанные лоскутом ткани и нитками, варят в течение 20 минут, был очень популярным. Ведь в результате получается красивый мраморный рисунок. Однако красители, которые используются для тканей, — химические, а не пищевые. При варке они проникают через поры скорлупы в яйцо, а это опасно для здоровья.

Допустимые красители:

азорубин (Е122), антоцианы (Е163), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), желтый хинолиновый (Е104), зеленый S (Е142), индигокармин (Е132), кармин (Е120), каротин и его производные (Е160), понсо 4R (Е124), синий блестящий FCF (Е133), синий патентованный V (Е131), тартразин (Е102).

На этикетках пищевых красителей, предназначенных для розничной продажи, должны быть указаны рекомендации по их применению и маркировка «Пищевая добавка».

Также важно помнить, что использование яиц водоплавающей птицы категорически запрещено.